Patriot или Су‑57: как Украина лишилась своего первого F‑16

Несмотря на потерю истребителя F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВВС ВСУ), не так давно полученного от своих западных союзников, партнеры Киева не планируют изменять программу подготовки украинских летчиков. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Обстоятельства крушения неизвестны до сих пор. ТАСС — об инциденте и его возможных причинах

ВВС ВСУ проинформировали вечером 29 августа о потере первого истребителя F-16, не так давно полученного от своих западных союзников. Обстоятельства крушения самолета доподлинно неизвестны. В стране сформирована специальная комиссия, которая расследует причину инцидента. Предварительная же информация на этот счет, которая оказалась в распоряжении западных СМИ, расходится с гипотезами экспертов.

О том, что Киев потерял первый из поставленных ему истребителей F-16, газете The Wall Street Journal заявил неназванный американский чиновник. По его словам, самолет не был сбит — крушение произошло из-за ошибки летчика "спустя всего недели после того, как первые американские истребители прибыли на Украину".

Позже командование ВВС ВСУ подтвердило гибель F-16 вместе с экипажем. В Telegram-канале и соцсетях сил было распространено сообщение о том, что в воздушном бою 26 августа в процессе отражения российского ракетного удара в этот день "погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь".

Как сообщил телеканал CNN, Месь проходил обучение пилотированию F-16. Со ссылкой на источник в ВСУ там указали, что военнослужащий погиб во время крушения самолета. При этом собеседник CNN заявил, что не верит, что причиной крушения F-16 стала ошибка летчика.

Аналогичное мнение в профильных Telegram-каналах выразили эксперты, называя в качестве рабочих версий случившегося работу сил украинской противовоздушной обороны (ПВО) или столкновение в воздухе с беспилотником.

Одну из этих версий подтвердила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями", — написала она. "Культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском (красноармейском — прим. ТАСС) направлении", — добавила Безуглая.

В Пентагоне, однако, версию с Patriot подтвердить не смогли, хотя и опровергать ее не стали ни в Вашингтоне, ни в Киеве.

"У меня недостаточно достоверной информации, — сказала на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх. — Поэтому говорить о том, был ли этот летчик убит и был ли он сбит дружественным огнем, чего я сообщить не могу, должны сами украинцы. <…> У Соединенных Штатов не просили участвовать в каком-либо расследовании этого инцидента".

Сингх также отказалась сообщить, сколько американских истребителей этой модели сейчас находится на Украине, переадресовав этот вопрос Киеву. По неофициальным оценкам, приведенным 29 августа еженедельником Defense News, на момент публикации считалось, что ВСУ получили шесть F-16. Британский журнал The Economist сообщал, что Украина получила десять истребителей, а к концу текущего года их число увеличится до 20.

Для выяснения причин происшествия была создана специальная комиссия Минобороны. Она работает на месте падения истребителя. Николай Олещук, 30 августа уволенный с поста командующего ВВС ВСУ, в своем Telegram-канале в тот день заявил, что США уже получили предварительный доклад об инциденте и присоединились к расследованию.

Олещук добавил, что в связи с потерей самолета "никто ничего не скрывает". "Все высшее руководство сразу получило доклады про катастрофу. <…> Заверяю, что проводится детальный анализ, идет расследование", — подчеркнул он.

Самолет один — версий много

Тем временем специализированный авиационный портал Aviacionline заявил в своей публикации, что российская сторона буквально накануне упомянутой атаки узнала реальное месторасположение базы украинских F-16. Российские источники сообщили изданию, что военная разведка выяснила это, проанализировав один из видеороликов ВВС ВСУ в соцсети Х (ранее — Twitter).

Ранее уже была известна версия о том, что переданные Киеву F-16 размещены на одной из авиабаз на западе Украины. После сравнения упомянутого ролика с кадрами с церемонии прощания с другим украинским летчиком, Андреем Пильщиковым, разбившимся на учебно-тренировочном самолете L-39 ровно год назад, удалось установить, что, "как и ожидалось", искомым является военный аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области.

В результате, подчеркнули в Aviacionline, уже спустя несколько часов после публикации видео эта авиабаза стала мишенью для российского оружия. Также портал указал, что заявления ВВС ВСУ о потере F-16 и гибели летчика Меся не были поданы в едином контексте, хотя связь между ними и очевидна.

Издание привело три возможные гипотезы насчет того, как именно был уничтожен самолет.

В первом случае, как считают в Aviacionline, база могла получить предупреждение о ракетной атаке, в результате чего командование приняло решение в срочном порядке поднять все F-16 в воздух, чтобы избежать их уничтожения на земле. Однако ракеты или дроны РФ достигли цели раньше и поразили упомянутый истребитель непосредственно перед взлетом или во время него.

По второй гипотезе, Месь сумел вовремя поднять самолет в воздух для отражения атаки, сбив, как утверждали в ВВС ВСУ, три ракеты перед тем, как с воздушным судном была потеряна радиосвязь. В таком случае, утверждают эксперты портала, причиной падения F-16 могла стать техническая неисправность, потеря ориентации летчика в пространстве или другой человеческий фактор.

Третья гипотеза говорит о том, что самолет был сбит собственной украинской ПВО. Версию об уничтожении истребителя российской ракетой издание рассматривать не стало.

Тем временем вечером 29 августа в социальных сетях появились публикации со ссылкой на неназванные источники в Турции. Согласно ним, "первый украинский истребитель F-16AM был сбит из засады российским Су-57 на пределе дальности ракет "воздух — воздух".

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский назвал гибель F-16 на Украине "имиджевым ударом" по американскому военно-промышленному комплексу. "У них есть система "свой-чужой". Если даже это произошло, значит, получается, это она не сработала", — заявил он.

По его мнению, это далеко не последний потерянный украинский F-16. "И так будет, я думаю, со всеми, которые поставляют западные страны", — добавил Кимаковский.

"Держатся молодцом"

Командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм тем временем заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне, что F-16, которые королевство передало Украине, находятся в рабочем состоянии и "держатся молодцом".

Он сказал, что страна передаст Киеву в общей сложности 24 самолета с вооружением, которые ВСУ смогут применять так, как захотят, в том числе для ударов по целям на территории РФ в обход гуманитарного права. "У нас нет на это никаких ограничений", — отметил голландский генерал.

Тем не менее глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью телеканалу NOS опроверг эти заявления, сказав, что Киев обязан соблюдать законы войны при применении своих F-16 против РФ. Это, в частности, предусматривает, что удары не должны быть направлены против гражданских объектов. "Украине точно нельзя этого делать, — подчеркнул министр. — Это условие, которое мы поставили".

Точное количество F-16, переданных Амстердамом Киеву на настоящий момент, Эйхельсхейм называть отказался, сославшись на режим секретности. По его словам, еще 18 голландских истребителей сейчас базируются в Румынии, где недавно был открыт новый учебный центр по обучению экипажей таких самолетов. В будущем, как сказал командующий голландскими ВС, они также могут быть отданы Украине.

По замечанию Эйхельсхейма, дополнительные F-16 ВСУ будут получать по мере того, как страны, взявшие на себя обязательства по таким поставкам, переходят на более современные F-35. "[Основное] внимание должно сейчас уделяться подготовке летчиков и инженерно-технического персонала", — сказал он, добавив, что содержание парка таких истребителей на Украине будет самой большой трудностью.

"Это будет делаться на Украине, а мы предоставим украинцам финансирование на эти цели", — заявил генерал, чьи слова привели в Defense News. При этом, по его же словам, сами F-16 и аэродромы их базирования на Украине будут первоочередной целью для России, а защитить их можно лишь с помощью эшелонированной ПВО.

В Вашингтоне Эйхельсхейм провел переговоры с американскими военными компаниями на предмет голландской инициативы о поставках Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Ожидалось, что именно с просьбой ускорить поставки систем ПВО украинский лидер Владимир Зеленский выступит в первую очередь после недавних ударов со стороны РФ.

В частности, командующий ВС Нидерландов встретился с представителями корпорации RTX, занятой в производстве Patriot, обсудив сотрудничество с европейскими компаниями. Помимо ракет к ЗРК Patriot разговор касался также боеприпасов к переносным комплексам FIM-92 Stinger и авиационных ракет AIM-120 AMRAAM, которые могут использовать некоторые западные системы ПВО. Речь шла о том, как ускорить их производство.

По выражению Эйхельсхейма, ответ, который он получил от американских промышленников, был "очень позитивным". Европейским странам лишь нужно предоставить четкую информацию о том, сколько и когда им нужно ракет, а также какой вклад в их производство они могут внести со своей стороны.

С другой стороны, как заметил командующий, решение все равно за американскими властями. "Потому что они также играют в этом важную роль. То, что мы собираемся производить и чем намерены делиться, — это американские технологии", — пояснил он.

Что касается средств оповещения, то голландский генерал заявил, что у ВСУ в распоряжении есть хорошие системы предупреждения о ракетных атаках. Они позволяют экипажам самолетов, в том числе F-16, своевременно реагировать на такие угрозы.

Учиться и учиться

Комментируя версию об ошибке летчика, приведшей к крушению первого украинского F-16, некоторые издания заметили, что виной всему, вероятно, стала недостаточная подготовленность украинских экипажей к применению таких истребителей. Обучать их пришлось "в экстренном режиме" в течение всего нескольких месяцев, тогда как в норме продолжительность курса обучения должна составлять около трех лет.

Между тем производитель F-16 — американская корпорация Lockheed Martin заявила о готовности внести свой вклад в подготовку экипажей ВВС ВСУ в новом учебном центре в Румынии. "Власти Украины и США определяют лучший подход к обучению украинских летчиков. Если они посчитают правильными тренировки в румынском центре, то мы последуем их указаниям и будем это делать", — сказал в интервью порталу Defense One управляющий директор компании Фрэнк Сент-Джон.

Как отметил портал, первая группа из восьми румынских военных в июле уже завершила курс подготовки на новой базе. Сент-Джон пояснил, что компания могла бы обучать там до 30–40 летчиков в год.

Также, по его словам, Lockheed Martin могла бы заниматься техническим обслуживанием F-16, поступающих на Украину, в Польше. "Мы хотели бы сделать этот центр [технического обслуживания в Польше] региональным. И Украина, безусловно, входит в этот регион", — сказал он.

Представитель Lockheed Martin пояснил, что центр был построен, чтобы истребители, базирующиеся в Европе, не приходилось отправлять для ремонта в США. По его словам, вопрос о том, будут ли поступающие на Украину F-16 обслуживаться в Польше, также должны решать власти в Киеве и Вашингтоне. Сент-Джон отметил, что сейчас на этот счет идут активные дискуссии, но "никаких контрактов заключено не было".

Также пока у Lockheed Martin нет конкретных планов по созданию на Украине совместных предприятий по примеру другой американской корпорации — Northrop Grumman. Последняя готовится открыть там завод по производству боеприпасов.

Более того, по сведениям источников WSJ, администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение военных направить представителей американских оборонных производителей на Украину с целью обслуживать там технику западного производства, включая F-16. По их словам, слишком рискованным такой шаг назвало разведывательное сообщество.

Вашингтон надеется, что европейские страны "возьмут на себя основную часть" ответственности за обслуживание F-16. При этом администрация не исключила возможность отправить на Украину американских промышленников в будущем.

"В долгосрочной перспективе мы хотели бы применить аналогичную польской модель по мере наращивания собственной промышленной базы в области обороны Украины и по мере роста ее потребностей", — сказал Сент-Джон. Он добавил, что сейчас корпорация планирует расширять свое представительство в мире и вскоре займется строительством центров техобслуживания в Восточной Азии и Западной Европе.

Константин Алыш