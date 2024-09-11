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Военное обозрение

Начальник генштаба Британии: Если мы поставляем Украине сотни дронов, то где же наши собственные полки беспилотников?

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Источник изображения: topwar.ru

Массовое участие беспилотников в украинском конфликте произвело революцию в военном деле.

Произошло примерно то же самое, когда первые танки и самолеты вступили в Первую мировую войну

- говорится в издании UK Defence Journal.

Как отмечается, в рядах ВСУ технический прогресс дополняется организационной перестройкой: создаются не только подразделения, специализирующиеся на применении дронов, но и формируется общий руководящий орган, выводя БПЛА в отдельный род войск.

Дроны доказали свою эффективность в сражениях на суше, в небе и на море. Они наносят весомый урон противнику

- отмечается в издании.

На этом фоне начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин призвал пересмотреть собственный подход к применению дронов:

Если мы предоставляем Украине буквально сотни одноразовых БПЛА, то, когда мы смотрим на нашу собственную армию, где наши полки беспилотников?

Адмирал подверг острой критике укоренившуюся бюрократию в Минобороны и вооруженных силах в целом, указав, что уроки войны учитываются крайне медленно.

Британские вооруженные силы должны усвоить уроки Украины и применить их как можно скорее, иначе они рискуют остаться позади, как лошадь, когда на горизонте показался танк

- делается вывод в издании.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
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