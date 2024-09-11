США заявили о планах по развёртыванию в Японии запрещенных договором ракетных комплексов MRC Typhon

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Соединенные Штаты планируют развернуть на территории Японии запрещенные договором о ракетах средней и меньшей дальности ракетные комплексы. Речь идет о комплексе MRC Typhon. Об этом сообщает The Japan Times.

США продолжают развертывание ракетных комплексов средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пользуясь тем, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше не работает. Первую попытку американцы сделали на Филиппинах, где MRC Typhon был развернут в рамках совместных учений. Теперь пришла очередь Японии. Размещенный на ее территории комплекс способен поражать цели на территории КНДР, Китая и России.

Нам было бы очень интересно увидеть, как многосферная оперативная группа действует из Японии. Мы ясно дали понять японским Силам самообороны, что заинтересованы в этом. Развертывание будет идти в соответствии с темпами японского правительства,

- заявила министр армии США Кристин Уормут.

MRC Typhon - первый ракетный комплекс средней дальности в армии США, разработанный за более чем 30 лет и после прекращения действия ДРСМД. Работы над ним якобы начались только в 2020 году и были завершены всего за два года.

Комплекс подвижный, представляет собой трейлер с установленными на нем четырьмя универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41. В качестве боеприпасов заявлены два типа корабельных ракет, состоящих на вооружении ВМС США: крылатая ракета Tomahawk и многоцелевая (зенитная) сверхзвуковая Standard SM-6. Дальность поражения первой в варианте Block IV и V с неядерной боевой частью - 1800 км, второй - до 460 км. В перспективе комплекс может применять и другие ракеты, включая гиперзвуковые, разработанные под универсальную пусковую установку Mk 41.