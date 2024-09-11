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ТАСС

ВТЦ "Царские волки" представил интеллектуальный беспилотный комплекс "Штурм"

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Руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
Руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Комплекс показали на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница-2024"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты ООО "Тодиз" (входит в военно-технический центр (ВТЦ) "Царские волки") впервые представили высокоточный и устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотный интеллектуальный комплекс "Штурм" для автономного наведения и атаки по наземным и воздушным целям с использованием безоткатного дробного заряда массой до 3 кг или сетки. Об этом ТАСС сообщил представитель компании с позывным Архангел.

Комплекс был показан на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница-2024". "Беспилотный интеллектуальный комплекс разработан инженерами ООО "Тодиз" (входит в ВТЦ "Царские волки"). Он имеет грузоподъемность до 3 кг и летает со скоростью до 100 км/ч. Среднее время полета - 20 минут. Комплекс имеет обширную инфраструктуру - серверы, командный веб-интерфейс и приложение, что позволяет оператору и командирам получать видео с борта, отслеживать и управлять его миссиями из любой географической точки страны", - заявил специалист.

В "Тодиз" отметили, что комплекс оснащен бортовым вычислителем, тепловизионными и оптическими камерами, лидаром. Изделие оснащено машинным зрением и нейронными сетями, а также системой интеллектуального управления полезной нагрузкой. "Все это позволяет обеспечить автономную навигацию (Optical Flow) с расхождением координат менее 5% от дистанции миссии в режиме радио-тишины, обеспечить возврат изделия в автоматическом режиме на заранее заданную точку без засвета места посадки по видео-каналу в отличии от стандартных БПЛА данного класса. Автономная навигация позволяет пройти РЭБ противника и не просто вернуться домой, но завершить миссию, выполнив задачу по разведке/сбросу полезной нагрузки или тарану цели", - рассказал представитель компании с позывным Архангел.

По его словам, с помощью систем захвата цели и наведения комплекс может обеспечить мгновенную передачу координат и фотографий целей в режиме разведки в командный веб-интерфейс. При этом обнаруженные цели будут отображены на карте. "Системы захвата целей основаны на разных алгоритмах, что позволяет автономно захватывать и наводиться не только на наземные, но и на воздушные цели, обеспечивать их перехват и возврат БПЛА в заданную точку. Инфраструктура интеллектуального комплекса позволяет в короткое время интегрировать системы обнаружения (детекторы и РЛС) и совершать полностью автономный перехват воздушных целей", - подчеркнул специалист.

Слет "Дронница-2024" проходил с 6 по 8 сентября в Великом Новгороде на базе ИНТЦ "Валдай" в формате проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024". Мероприятие проводилось на территории региона третий год подряд. В 2024 году его главными темами стали управление и систематизация знаний в области беспилотной авиации. 

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