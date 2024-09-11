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Военное обозрение

Достичь столетнего юбилея: ВВС США назвали планируемый срок эксплуатации бомбардировщика B-52

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон проводит обширные работы в рамках начатой программы модернизации стратегических бомбардировщиков B-52, планируя удержать их на службе еще на протяжении нескольких десятилетий и достичь в итоге столетнего юбилея эксплуатации этого самолета.

ВВС США намерены до 2050 года поддерживать в строю свой бомбардировщик B-52 Stratofortress, который совершил свой первый полет 15 апреля 1952 года

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Чтобы сохранить работоспособность и усовершенствовать B-52, реализуется проект модернизации авионики и систем связи самолета. В то же время ожидается, что в будущем старые двигатели TF33 будут заменены на силовые установки F130 производства Rolls-Royce.

Также ведутся работы по улучшению радаров самолета путем интеграции РЛС AN APG-79/82 с АФАР, разработанной для истребителей F-18 Super Hornet. Новый радар даст B-52 ряд преимуществ, таких как отслеживание нескольких целей, улучшенное разрешение и картографирование местности, а также повысит точность поражения и обеспечит возможности сбора разведывательной информации.

Хотя ВВС США планируют завершить модернизацию B-52 к 2030 году, военные аналитики прогнозируют, что этот процесс продлится до 2033 года. Как предполагается, сроки сдвинутся вправо из-за бюджетных ограничений и сложности внесения технических обновлений.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-18
Super Hornet
Компании
Rolls-Royce
Проекты
АФАР
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