США бросят Европу. Когда и как? (Bloomberg, США)

Bloomberg: США взяли курс на охлаждение отношений с ЕС

Вне зависимости от результатов выборов в США, Вашингтон будет отдаляться от Брюсселя, пишет автор статьи в Bloomberg. Трамп уже грозился вывести Америку из НАТО, Харрис же может поступать более тонко, постепенно сокращая расходы.

Андреас Клут

Независимо от того, кто победит на выборах в США, европейцы должны знать, что Вашингтон работает над сценариями своего отхода. Они не очень привлекательны.

Печальная ситуация в мире, которая касается и меня лично, — это растущий раскол в Атлантике. Я имею в виду не геологический разлом под водой (который расширяется более чем на дюйм в год), а геополитический разлом между Соединенными Штатами и Европой. Имея двойное гражданство США и Германии, я всю жизнь воспринимал трансатлантическую связь как должное. Однако теперь она ослабнет, если даже не разорвется вовсе.

Эти две тектонические плиты геополитики уже давно движутся в противоположных направлениях. Несколько европейских стран-членов НАТО десятилетиями сокращали расходы на оборону, пользуясь военной мощью США и вызывая сначала недовольство, а затем и гнев американских налогоплательщиков и политиков. Даже если некоторые из этих стран начнут выделять больше средств на свою армию, изменения могут оказаться слишком незначительными и запоздалыми.

Вашингтон тем временем отходит от своего стратегического и ярого трансатлантизма времен холодной войны. Президенты, начиная с Барака Обамы, пытались — и пока безуспешно — развернуться от Европы и Ближнего Востока к Индо-Тихоокеанскому региону, где они видят более важные и опасные линии разлома и ощущают подземные толчки вокруг Китая.

Остался в прошлом тот недолгий период однополярности, когда Америка была сверхдержавой и могла претендовать на то, чтобы контролировать все регионы мира. В сегодняшних условиях перманентных бюджетных кризисов (на подходе еще один) и все более растущего объема госдолга Вашингтону придется делать выбор.

Стратегии будут отличаться в зависимости от следующего президента. В свой первый срок Дональд Трамп, который любит помыкать союзниками Америки и сюсюкать с ее противниками, пригрозил вывести американские войска из Германии и вообще выйти из НАТО. Во второй срок он может поступить именно так или просто, как предлагает один из приближенных к нему аналитических центров, объявить альянс спящим.

Камала Харрис, напротив, подтвердила бы традиционные обязательства Америки, как это сделал ее главный однопартиец. Однако, в отличие от Джо Байдена, она принадлежит к поколению, которое скорее понимает трансатлантические связи головой, чем своим нутром. Более того, Харрис окружена советниками и аналитическими центрами — пресловутым вашингтонским блоком, — которые дистанцировались от послевоенного кредо гегемонистского интернационализма. Сегодня выбор стоит между грубым изоляционизмом по типу MAGA ("Вернём Америке былое величие") или более тонким сокращением расходов, которое называют "сдержанностью".

Чтобы разобраться во всем этом, я встретился со старшим научным сотрудником Центра Стимсона в Вашингтоне Эммой Эшфорд. Она изучает сценарии ограничения внешнеполитической вовлечённости США и их влияние на Европу. Некоторые из них вызывают лишь тревогу, другие — серьезные опасения.

Сценарии различаются по двум параметрам. Во-первых, является ли американское сворачивание в Европе внезапным и быстрым или постепенным и медленным? Во-вторых, является ли оно преднамеренным или непреднамеренным — то есть предпринятым по собственному желанию или вынужденным в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств? Предполагается, что угроза для Европы одна и та же: агрессивная и ирредентистская Россия (политическая идеология, пропагандирующая воссоединение территорий).

Сворачивание Трампа на европейском направлении было бы преднамеренным, дискреционным и быстрым. В отличие от Трампа, Харрис будет риторически заявлять о своей приверженности Европе. Однако, как и Трамп, она может быть вынуждена покинуть континент в силу непредвиденных обстоятельств.

Это может произойти быстро: например, если Китай вторгнется на Тайвань, в Азии начнется крупная война, а США придется в одночасье перебросить в Тихий океан военнослужащих, оружие, боеприпасы, корабли, самолеты и все остальное. Или медленно: в США может разразиться финансовый кризис, вынуждающий Вашингтон экономить на своем воинском контингенте за рубежом. Если приоритетом останется Азия, то сокращения ударят по Европе и постепенно приведут к "опустошению" НАТО.

Преднамеренное и быстрое отступление Трампа было бы ужасным для Европы. Поскольку детали будут зависеть от президента, северные и восточные страны, такие как Польша, которые ощущают наибольшую угрозу со стороны России и уже тратят много средств на свою армию, попытаются польстить ему. Они могут заключить двусторонние пакты о безопасности (Эшфорд представляет возможность оплаты строительства американской базы "Форт Трампа", скажем, в Польше).

Этот договор поставит под удар остатки НАТО и Европейского союза. И без того раздробленные, континентальные институты распадутся на множество мини-альянсов и средних армий, каждая из которых будет по-своему слаба и не сможет координировать свои действия с другими. В Кремле будут открывать бутылки с шампанским.

Медленное разрушение трансатлантического альянса, вызванное американским финансовым кризисом (или чем-то подобным), тоже станет неутешительным. Европейцы продолжали бы трепаться (как они это делают с 1950-х годов) о "европейской армии" и облекать эту идею в форму "общей политики безопасности и обороны", которая уже существует на бумаге. Однако из этого ничего не выйдет, потому что кризис развивается слишком медленно, и каждая страна воспринимает угрозы по-разному. Португалия на юго-западе не так уж и боится Кремля, в то время как в Эстонии считают основным источником опасности Россию.

Крупные страны, такие как Германия, не готовы пожертвовать своими раздутыми системами социального обеспечения ради обеспечения военной готовности. Французы (и британцы вне ЕС) будут вести жесткую риторику, но не станут раскрывать свои собственные (и небольшие) ядерные зонтики над своими европейскими союзниками. Кремль будет наслаждаться этим шоу и выжидать время, как Наполеон в свое время наблюдал за распадом Священной Римской империи, прежде чем развалить ее.

Непреднамеренный, но резкий разрыв дипломатических отношений, например, война между США и Китаем в Азии, изменили бы обстановку. Для мира такой поворот событий был бы катастрофическим, тем более что Китай, Россия, Северная Корея и Иран все чаще ведут себя как единая ось и могут объединить усилия. Но поскольку торговаться с американским президентом бессмысленно, европейцы сразу поймут, что могут плыть вместе или тонуть по отдельности.

Принудительный и внезапный американский разворот может стать для Европы запоздалым Zeitenwende (с нем. поворотный момент, начало новой эпохи. – Прим. ИноСМИ), или поворотным моментом. Когда американцы развернутся в сторону Азии, европейцам придется взять на себя инициативу в Брюсселе, в ЕС и штаб-квартире НАТО. Они начнут обмениваться разведданными, системами вооружений и даже командованием, управлением, чтобы защитить свой общий континент. Европа, как гласит клише, "ковалась в кризисе".

Все вышесказанное заставляет задуматься, почему европейцы не выберут менее апокалиптический сценарий и не возьмут все в свои руки, чтобы мир не охватило пламя. (Если у вас есть хороший ответ, вы заслуживаете премии Карла Великого). Как минимум, Старый свет должен наконец понять, о чем говорят американцы по ту сторону Атлантики, где вопрос о развороте от Европы не в том, будет ли он, а в том, когда и как это произойдет.