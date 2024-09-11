«Ростех» разработает ракету для противотанковых ракетных комплексов

К разработке облегченной управляемой ракеты 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) приступили в Тульском конструкторском бюро приборостроения, которое входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что разрабатываемая ракета примерно в четыре раза легче семейства «Корнет».

«Управляемая ракета предназначена для поражения среднебронированных целей, оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники», — указали в пресс-службе предприятия.

Ранее, 3 августа, стало известно, что самарские студенты разработали модель экодвигателя для ракет с системой охлаждения. Часть деталей изготовлена методом лазерного спекания на 3D-принтере. Разработку молодых ученых может взять в производство предприятие, входящее в «Ростех».