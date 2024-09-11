Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника

Инструктор школы БПЛА: безопасно таранить дроны врага можно при помощи гвоздей

ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Инструктор фронтовой школы российских разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов рассказал РИА Новости, как безопасно для своего беспилотника таранить дроны противника.

"Мы выявляли коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся об эти гвозди, ломались лопасти и он падал вниз", - объяснил способ командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс".

Во фронтовой школе операторов FPV-дронов камикадзе и разведывательных БПЛА новобранцев обучают "дроноводы"-ветераны. Среди прочего они демонстрируют курсантам свежие видео со своих собственных боевых вылетов, комментируют их и раскрывают бойцам все практические тонкости пилотирования БПЛА в условиях современного боя.

Учащиеся, таким образом, перед своим первым выходом на линию боевого соприкосновения получают максимально актуальную информацию и наиболее передовой опыт применения беспилотников в зоне СВО.