На Херсонском направлении создали подземную школу операторов FPV-дронов

Боец: на Херсонском направлении создана подземная школа операторов БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Командование российской группировки войск "Днепр" создало на херсонском направлении подземную фронтовую школу операторов FPV-дронов и разведывательных БПЛА, она хорошо замаскирована и размещена под землей на глубине более трех метров, рассказали РИА Новости российские военные.

"Камикадзе и БПЛА коптерного типа (для) разведки. То есть у нас пилоты - они универсальные. Они летают как на камикадзе, так и на БПЛА-коптерах… Из тех, кто новенькие приезжают, процентов 70 быстро схватывают, в течение 2-3 дней они уже летают", - сказал агентству инструктор школы операторов FPV-дронов, командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс".

По словам офицера, наиболее востребованные для управления FPV-дроном навыки, которые любой человек может приобрести в мирной жизни, развиваются благодаря компьютерным играм.

"У тех, кто играет, они сразу садятся, видно, что он профессионал, уверенно держит пульт, и буквально там сутки-двое - и уже проходит (учебную) трассу", - сказал инструктор.

Инструкторам школы требуется всего около двух недель для подготовки курсанта до уровня, необходимого ему для эффективной работы c БПЛА на линии боевого соприкосновения.

"У нас есть инструкторы, и дабы… передать полноценно опыт, не только рассказы, они реально показывают видеоматериалы… где поражают реальные танки, пушки, где залетают в блиндажи. И когда ты видишь непосредственно видео, и человек объясняет, как он подлетал, что он делал, как настроиться, и практические моменты, которые в теории никак нельзя изложить… Не просто это обезличенный ролик, который в Telegram-канале выложили, а тут есть реальный рассказчик, который это сделал", - сказал РИА Новости курсант фронтовой школы БПЛА с позывным "Глава".

Школа операторов разведывательных БПЛА и FPV-дронов камикадзе находится непосредственно в прифронтовой зоне. Она тщательно замаскирована и размещена под землей на глубине более трех метров.

"Фронт очень забит дронами. Я считаю, что это вообще будущее. Как говорят одни, что мы будем сидеть под землей, а воевать будут дроны", - подчеркнул военный.