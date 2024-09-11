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ТАСС

Bild: ВСУ не могут использовать часть самоходных гаубиц из-за нехватки запчастей

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Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

По словам одного из украинских военнослужащих, есть потребность в запасных стволах, но их замена продвигается медленно, пишет газета

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Значительная часть поставленных Украине Германией, Нидерландами и Италией самоходных гаубиц выведена из строя из-за износа. Запасных частей к поставленным системам не хватает, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, ситуация с запчастями катастрофическая. "Это отличная система, но износ очень высокий", - приводит газета слова одного из украинских военных. "Через некоторое время мы сообщили о потребности в запасных стволах", - отметил он. Однако замена стволов продвигается медленно. Среди прочего, это связано с тем, что запчастей недостаточно, указывает газета. Спустя два года ситуация мало изменилась.

Сейчас Германия, как отмечает Bild, поставляет небольшое однозначное количество стволов для удовлетворения острой потребности, чтобы привести в боеготовность хотя бы часть ранее вышедших из строя украинских самоходных гаубиц. Но стволы - не единственная проблема, подчеркивает издание. Другие детали некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, однако закупка запасных частей невозможна из-за бюрократических препон, поскольку к использованию допускаются только некоторые детали.

"Абсурдно, что больше систем вооружения в настоящее время выходит из строя из-за нехватки запасных частей, чем из-за огня противника", - прокомментировал ситуацию председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В пятницу министр обороны Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Кроме того, по его словам, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5. 

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Страны
Германия
Италия
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Leopard-1
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