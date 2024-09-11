Заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву пройдет 13 сентября

Оно запланировано на 17:00 мск, сообщил зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму пройдет по запросу России 13 сентября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Приступаем к сентябрьским "украинским прениям" в СБ ООН. 10 сентября в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) начнется запрошенное западниками заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине. Мы в ответ проводим 13 сентября в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму", - написал он в своем Telegram-канале.