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Интерфакс-АВН

Мантуров сообщил о росте числа работников оборонного комплекса РФ с 2023 года на 600 тыс

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Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160
Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что численность работников оборонно-промышленного комплекса России с 2023 года увеличена на 600 тыс. человек.

"По нашим предварительным оценкам, пик экстренной кадровой потребности, вызванный значительным увеличением гособоронзаказа, в целом пройден. Вместе с тем рынок труда все еще остается дефицитным. Только за прошлый год численность работников ОПК выросла более чем на 500 000 человек, а за первое полугодие 2024 года - еще на 100 000", - сказал Мантуров в интервью газете "Ведомости".

"В этих условиях на первый план выходят задачи повышения производительности труда, в основном за счет технического перевооружения предприятий и увеличения автоматизации процессов. В 2023 году производительность труда в ОПК выросла на 18%, в этом году планируем улучшить эту динамику", - сказал он.

По словам Мантурова, кадры в ОПК будут востребованы и после специальной военной операции (СВО).

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
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