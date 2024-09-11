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Вестник Мордовии

Бьющие на 40 километров М-46 хорошо бы смотрелись в составе колесных САУ

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Российская армия в ходе СВО сейчас активно применяет 130-мм буксируемые орудия М-46. В недавнем материале Министерства обороны рассказывалось, что такие пушки обрели способность поражать цели на дистанции в 40 километров.

В результате "сорок шестые" теперь успешно поражают не только вражеские укрепления, живую силу с боевой техникой, но и артиллерию ВСУ, в том числе самоходную, натовского производства.

Военные эксперты неоднократно напоминали, что М-46, а также их китайские клоны стали основой для простых и, соответственно, относительно дешевых колесных самоходных артиллерийских установок. Например, в Сирии для этих целей были приспособлены четырехосные Mercedes Actros 4140, а в армии Египта платформой стал автомобиль Урал-4320.

Последние неоднократно демонстрировались на различных учениях. Вездеходы получили бронированные кабины, защищающие от пуль стрелкового оружия и осколков. В корме имеется опорный сошник, опускаемый на грунт в боевом положении. На борту также предусмотрена укладка боеприпасов.

Конечно, такие САУ не являются суперсовременными, но зато их можно производить быстро и в больших количествах.

Лев Романов

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Страны
Египет
Россия
Сирия
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M-46
Урал-4320
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Военные учения
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