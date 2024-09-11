Собачка Америки. Европа может себя защитить, но не хочет (The National Interest, США)

TNI: Европа не хочет отказываться от привычки полагаться на защиту США

Для обороны Европы потребуется изменить менталитет в Брюсселе и Вашингтоне, пишет TNI. ЕС, наконец, должен сам побеспокоиться о самозащите. А Вашингтону следует изменить менталитет и отказаться от стремления удерживать Европу в подчинении, считает автор статьи.

Лена Клинк (Lena Klink)

В Вашингтоне все громче звучат призывы к Европе самой позаботиться о своей обороне, а Брюссель в ответ дрожит от страха. Необратимый сдвиг в оценках позиций друг друга по обе стороны Атлантики может дать ЕС необходимый толчок для того, чтобы он стал менее зависимым, более дееспособным и равноправным союзником США.

Возможность прихода Трампа на второй президентский срок (а Вэнса — на пост вице-президента) заставила лидеров Евросоюза снова с тревогой задуматься о безопасности Североатлантического альянса. Совершенно очевидно, что шедшие в 2016 – 2021 годах дебаты о полной зависимости ЕС от НАТО и США в вопросах обороны не привели к удовлетворительному результату.

В 2016 году военные расходы НАТО в процентном отношении к ВВП увеличились впервые за семь лет. Соседи России Швеция и Литва восстановили обязательную военную службу или увеличили ее срок. В Брюсселе пересмотр Плана действий по обороне Европы потребовал от ЕС добиваться "стратегической автономии" континента, и Евросоюз в ответ увеличил военные расходы, а также соответствующим образом оформил структуру военного сотрудничества.

В период с 2018 по 2021 годы Брюссель также инициировал создание Европейского оборонного фонда, что позволило Евросоюзу соответствующим образом финансировать свою коллективную защиту и потребовать от стран-членов выделять "минимум 20% оборонного бюджета на военную технику и 2% на техническое развитие". Соответственно, в период с 2016 по 2020 годы было выделено 90 миллионов евро на оборонные исследования на уровне Евросоюза, а на период с 2021 по 2027 годы выделяется 13 миллиардов евро на военно-промышленную политику в целом.

Изменения в рамках военного сотрудничества между странами-членами включают усилия по координации военных расходов и определение общих проектов в сфере политики безопасности. Такая готовность к сотрудничеству, увеличение ассигнований и конкретные планы перемен указывают на то, что ЕС больше не желает быть "комнатной собачкой Америки"— по крайней мере, в настоящее время.

Тот политический климат, в котором ЕС пытается продвигать свою гораздо более крепкую и самостоятельную стратегию безопасности, дает некое представление о том, почему эта стратегия не прижилась. В период 2016-2021 годов возникли более непосредственные и самые серьезные со времен Второй мировой войны угрозы безопасности Евросоюза. Когда Россия в 2014 году аннексировала Крым, ее грозная сила и могущество стали более очевидны. Они наглядно проявили себя в ходе полномасштабной военной операции против Украины, начатой в 2022 году. Непрекращающиеся заявления бывшего президента Трампа о том, что НАТО устарела и не в состоянии обеспечить показатели по расходам на оборону, повышают шансы на перемены в этом альянсе безопасности, которому более семи десятков лет.

Но когда в 2020 году победу на выборах одержал Байден, эту новость не только с энтузиазмом встретили в Брюсселе. На Байдена возложили серьезные надежды, полагая, что он возродит трансатлантическую дружбу. Поскольку во главе США встал лидер, более участливо относящийся к защите Европы, ЕС может теперь переключить свое внимание на любые другие вопросы, не думая об обеспечении собственной безопасности, подумал Старый Свет.

Так он и сделал. В мае и декабре 2023 года ЕС направил гражданскую миссию в Молдавию с целью укрепления сектора безопасности этой страны, а также утвердил инициативу в сфере безопасности и обороны в поддержку западноафриканских стран Гвинейского залива. А что касается защиты собственных границ, то Брюссель вернулся к хорошо знакомой политике разговоров и топтания на месте. Макрон в апреле произнес речь в Сорбонне о Европе и довольно парадоксально признал отсутствие прогресса после своего первого выступления семь лет тому назад с призывом сделать континент более сильным в плане геополитики. А в июне лидеры ЕС собрались для обсуждения критических пробелов в оборонном потенциале, а также стратегии и программы европейской военной промышленности.

Надо отдать должное Брюсселю, который в 2022 году утвердил Стратегический компас безопасности и обороны, назвав его "амбициозным планом действий по укреплению безопасности и оборонной политики ЕС до 2030 года". А страны-члены Евросоюза продолжают увеличивать военные расходы. Однако следует признать, что несмотря на приход к власти в США президента-еврофила, угроза со стороны соседней России только усилилась. Но поскольку одну угрозу европейской безопасности удалось предотвратить, ЕС сейчас, по всей видимости, готов ослабить свои активные усилия по наращиванию оборонного потенциала.

Такое изменение в отношении к оборонному потенциалу прежде всего говорит о том, что вопрос укрепления европейской безопасности не является первостепенным, и что ЕС обращает на него свое внимание только в случае возникновения прямых угроз для него и для его благополучия. Во-вторых, и это более важный момент, такое поведение говорит о том, что Старый Свет воздерживается от развития средств самозащиты не из-за неспособности понять, какие области нуждаются в совершенствовании, и не из-за нехватки ресурсов. Идеология упования на США и НАТО и на их гарантии безопасности настолько укоренилась в сознании руководства Евросоюза, что Брюссель просто не хочет разрабатывать серьезные средства самозащиты. Ему не нужен очередной сигнал тревоги, чтобы начать заботиться о собственной обороне. Ему нужен перманентный сдвиг в образе мышления, добиться которого американский президент в одиночку не может.

Но речь не только о ЕС. Вашингтон тоже должен проанализировать свое восприятие позиции Европы и свою роль в формировании ее зависимости и иждивенчества. После распада Советского Союза в 1991 году, который приблизительно совпал по времени с подписанием договора о создании Евросоюза, где были определены цели общей внешней и оборонной политики, Вашингтон вполне мог отказаться от активного участия в обеспечении европейской безопасности. Но вместо этого все американские администрации до 2016 года неизменно подтверждали свою решимость защищать ЕС. Порой это доходило до того, что США противодействовали серьезным капиталовложениям в силы и средства, благодаря которым ЕС смог бы обеспечить свою безопасность самостоятельно и независимо от США и НАТО.

Выступая в 1996 году с речью о расширении НАТО в Европе, президент Билл Клинтон объявил Америку "незаменимой нацией в нашем мире", которая порой "играет решающую роль в вопросах войны и мира, свободы и репрессий, надежды и страха". В 1998 году его госсекретарь Мадлен Олбрайт приветствовала "более дееспособного европейского партнера", однако предупредила: "Любая инициатива должна исключать отход от НАТО, дублирование прилагаемых усилий и дискриминационные действия против членов альянса, не входящих в ЕС". Делая такие заявления, администрация отбивала у европейских лидеров охоту предпринимать значимые действия. Администрация Джорджа Буша пошла тем же путем, соглашаясь на укрепление европейской обороны, но только при условии, что эти действия не будут отодвигать на второй план НАТО и Соединенные Штаты.

Американское влияние на континенте имело целью сохранить зависимость Евросоюза от Соединенных Штатов, помешать ему стать полноправным соперником. В 2010 году госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что европейская безопасность — "это далеко не только стратегический интерес Америки", но и "выражение наших ценностей", а поэтому "ее нельзя ослаблять".

США долгие годы давали Европе обнадеживающие обещания защищать ее, а порой даже отговаривали ее от наращивания собственного военного потенциала. В свете этого нет ничего удивительного в том, что европейским лидерам не по силам задача по укреплению способности ЕС защитить себя и меньше зависеть от США и НАТО. Вашингтон должен изменить свой менталитет и отказаться от стремления удерживать Европу в подчинении. Ему надо поддерживать Европу по-настоящему и искренне, наращивая ее потенциал в сфере безопасности. Так ЕС сможет стать более дееспособным и равноправным союзником. При этом сам Евросоюз должен помнить, что он сумел начать процесс укрепления самостоятельности, чтобы больше полагаться на себя в вопросах обороны и безопасности.

Это может стать настоящим подарком для Вашингтона. 60% американских избирателей считают, что ЕС слишком сильно зависит от Америки в вопросах военной помощи. А 70% взрослых американцев убеждены, что Соединенные Штаты тратят слишком много денег на помощь другим странам. США уже увязли в многочисленных конфликтах, а между тем укрепление военной мощи Китая и активизация его военной деятельности требуют от Америки переключения внимания на Азию и Индо-Тихоокеанский регион.

Менее зависимая от США Европа и сдвиг в сознании Вашингтона станут не только ответом на опасения избирателей. Это позволит Америке более избирательно подходить к участию в военных действиях и тем самым повысить эффективность помощи, которую она предоставляет. Бремя помощи Украине можно существенно перераспределить. Более уверенный в себе ЕС сможет обеспечивать собственную безопасность, а это даст преимущества партнерам по обе стороны Атлантики.