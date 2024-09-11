Командующий Силами обороны Финляндии назвал шоком начало СВО

Нельзя исключать распространение военного конфликта на другие страны Европы, отметил Янне Яаккола

ХЕЛЬСИНКИ, 9 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) России на Украине стала шоком для Финляндии и нельзя исключать распространение военного конфликта на другие страны Европы. Об этом в понедельник на открытии курсов по обороне Финляндии заявил командующий Силами обороны Янне Яаккола.

"Требования России в отношении архитектуры европейской безопасности и (СВО) на Украине стали шоком для Финляндии, вызвав самые большие изменения в нашей обороне со времен Второй мировой войны", - сказал Яаккола.

Он отметил, что у России, как ему кажется, нет ограничений в использовании военной силы.

"Необходимо констатировать, что нельзя исключать распространение военного конфликта в Европе", - сказал Яаккола.

Это первая речь Яаккола перед курсантами в должности командующего, которую он занимает с 1 апреля 2024 года.