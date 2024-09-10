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Интерфакс-АВН

США готовы вводить меры против Ирана в ответ на возможные поставки ракет РФ, заявляют в госдепе

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Госдепартамент США
Госдепартамент США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - США способны применить существенные меры в отношении Ирана в связи с приписываемыми ему поставками в Россию ракет малого радиуса действия, заявил в понедельник представитель госдепа Ведант Патель.

"Мы чрезвычайно обеспокоены этой информацией. (...) Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о возможной отправке Ираном ракет РФ.

Патель не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Накануне представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что информация об отправке Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности и является ангажированной. Он подчеркнул, что Тегеран поддерживает политическое решение кризиса вокруг Украины и переговорный процесс.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения некоторых СМИ о поставках Тегераном партии ракет малого радиуса действия.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
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