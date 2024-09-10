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ТАСС

Авиация Балтфлота отработала нанесение ударов по десантному отряду кораблей "противника"

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Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, август 2024 года. Бортовой номер заретуширован
Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, август 2024 года. Бортовой номер заретуширован.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Участники маневров отработали координацию действий при выполнении боевых заданий в сложных метеорологических условиях

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и истребителей Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота, дислоцированной в Калининградской области, выполнили тренировочные полеты с отработкой нанесения ударов по десантному отряду кораблей "противника", сообщила пресс-служба флота. В учениях на Балтике было задействовано около 10 боевых машин.

"В ходе учений экипажи Ми-24 и Су-30СМ2 выполнили ряд задач, направленных на совершенствование тактики применения авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

В рамках учений осуществлялось взаимодействие вертолетов Ми-24 с многоцелевыми истребителями Су-30СМ2, что позволило отработать совместные действия по нанесению удара по кораблям условного противника, уточнила пресс-служба.

Участники маневров отработали взаимодействие между различными воздушными средствами, а также координацию действий при выполнении боевых заданий в сложных метеорологических условиях.

"Летчики также решали задачи по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в мероприятии по боевой подготовке были задействованы до 10 самолетов и вертолетов.

О самолетах и вертолетах

Су-30СМ2- модернизированный многоцелевой истребитель. Основным отличием его от предшественника Су-30СМ является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.

Ми-24 - ударный вертолет. Он способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные, наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и в действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач. 

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