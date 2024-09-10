Войти
ТАСС

Эксперт: Запад признает интересы РФ только при успешном завершении СВО

159
0
0
Российский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Современный Запад будет "дружить" с Россией, только если она ослабнет, как в 90-е, считает президент ассоциации "Комитас Гентиум Франция-Россия" Карин Беше-Головко

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация должна успешно завершить СВО, только тогда западные страны будут считаться с ее интересами. Современный Запад будет "дружить" с Россией, только если она ослабнет, как в 90-е, сообщила журналистам в Луганске Карин Беше-Головко, доктор публичного права, президент ассоциации "Комитас Гентиум Франция-Россия", приглашенный профессор Юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Сопротивление России (западными странами) - очень хороший знак. Растет сопротивление России, когда Россия представляет опасность. В 90-х, например, очень хорошо дружили с Россией, но мне не кажется, что вам нужна эта дружба. Мир (окончание СВО - прим. ТАСС) будет таким, с какой стороны мы к нему подойдем: если через переговоры, то это будет нестабильный мир, непонятный мир, например, как после переговоров в Минске. Запад мир через переговоры видит только как капитуляцию России. Нужна большая победа, как во Второй Мировой войне, невозможно организовать мир, как после Второй Мировой, без этой победы", - считает Беше-Головко.

Она отметила, что "мир во всем мире навсегда - сказка для детей", потому не стоит бояться борьбы. Сейчас России, считает эксперт, нужно ускорить деглобализацию, стать еще более суверенным государством - развивать свое и своими силами, чтобы быстрее прийти к этой победе. Также она сообщила, что РФ выступает на мировой арене в качестве примера сильной и независимой страны, способной отстаивать свои интересы и ценности, и победа на Украине даст приверженцам традиционных ценностей из Европы надежду, ослабит идеологический террор глобалистов.

По словам Беше-Головко, есть множество людей в Европе, кто поддерживает Россию, являются недружественными правительства и режимы, но не народы. Однако подсчитать точное число сочувствующих очень трудно - люди боятся потерять рабочие места, санкций и преследований. Через такой "мягкий террор" западные правительства стараются контролировать население. Доходит до того, что для ряда европейцев, например, антиглобалистов, свободные разговоры и встречи возможны только на территории России.

Как уточнил журналистам член международной гражданской государственной службы Франции и Французского клуба в Москве Тьерри Сен-Жерм, сейчас Россия выигрывает противостояние с западными странами. "И мы все в этом заинтересованы, включая западный народ. Задача Французского клуба в Москве - наладить мосты, наладить диалог между теми народами, которые будут находиться в этом диалоге после СВО", - сказал он.

Как сообщил политолог и директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, с его точки зрения, население РФ не настроено на вражду с народами Европы, страна готова к диалогу с теми людьми, которые разделяют ее ценности и могут говорить на понятном языке. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 02:59
  • 4458
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.09 00:10
  • 2
Беспилотник «Орион» ВС России уничтожил украинский танк в Курской области с помощью ракеты Х-БПЛА
  • 09.09 20:46
  • 1
Британия намерена продолжить подготовку украинских военных в 2025 году
  • 09.09 20:43
  • 1
Forbes: на Украине разработали собственную высокоточную планирующую авиабомбу
  • 09.09 20:38
  • 1
Европа готовит Украину к следующей войне
  • 09.09 20:01
  • 1
На ВЭФ прозвучало заявление о смене подрядчика по созданию самолета «Байкал»
  • 09.09 18:30
  • 2
ОСК нужны два триллиона рублей
  • 09.09 18:25
  • 3
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 09.09 17:59
  • 1
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 12:37
  • 18
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам