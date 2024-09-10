Эксперт: Запад признает интересы РФ только при успешном завершении СВО

Современный Запад будет "дружить" с Россией, только если она ослабнет, как в 90-е, считает президент ассоциации "Комитас Гентиум Франция-Россия" Карин Беше-Головко

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация должна успешно завершить СВО, только тогда западные страны будут считаться с ее интересами. Современный Запад будет "дружить" с Россией, только если она ослабнет, как в 90-е, сообщила журналистам в Луганске Карин Беше-Головко, доктор публичного права, президент ассоциации "Комитас Гентиум Франция-Россия", приглашенный профессор Юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Сопротивление России (западными странами) - очень хороший знак. Растет сопротивление России, когда Россия представляет опасность. В 90-х, например, очень хорошо дружили с Россией, но мне не кажется, что вам нужна эта дружба. Мир (окончание СВО - прим. ТАСС) будет таким, с какой стороны мы к нему подойдем: если через переговоры, то это будет нестабильный мир, непонятный мир, например, как после переговоров в Минске. Запад мир через переговоры видит только как капитуляцию России. Нужна большая победа, как во Второй Мировой войне, невозможно организовать мир, как после Второй Мировой, без этой победы", - считает Беше-Головко.

Она отметила, что "мир во всем мире навсегда - сказка для детей", потому не стоит бояться борьбы. Сейчас России, считает эксперт, нужно ускорить деглобализацию, стать еще более суверенным государством - развивать свое и своими силами, чтобы быстрее прийти к этой победе. Также она сообщила, что РФ выступает на мировой арене в качестве примера сильной и независимой страны, способной отстаивать свои интересы и ценности, и победа на Украине даст приверженцам традиционных ценностей из Европы надежду, ослабит идеологический террор глобалистов.

По словам Беше-Головко, есть множество людей в Европе, кто поддерживает Россию, являются недружественными правительства и режимы, но не народы. Однако подсчитать точное число сочувствующих очень трудно - люди боятся потерять рабочие места, санкций и преследований. Через такой "мягкий террор" западные правительства стараются контролировать население. Доходит до того, что для ряда европейцев, например, антиглобалистов, свободные разговоры и встречи возможны только на территории России.

Как уточнил журналистам член международной гражданской государственной службы Франции и Французского клуба в Москве Тьерри Сен-Жерм, сейчас Россия выигрывает противостояние с западными странами. "И мы все в этом заинтересованы, включая западный народ. Задача Французского клуба в Москве - наладить мосты, наладить диалог между теми народами, которые будут находиться в этом диалоге после СВО", - сказал он.

Как сообщил политолог и директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, с его точки зрения, население РФ не настроено на вражду с народами Европы, страна готова к диалогу с теми людьми, которые разделяют ее ценности и могут говорить на понятном языке.