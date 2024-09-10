Активный участник Курского рейда ВСУ: новая модификация бронеавтомобиля Roshel Senator

Источник изображения: topwar.ru

Канадская компания Roshel является одним из основных коммерческих поставщиков бронетехники для нужд ВСУ. Как указывалось в издании Defence Blog, к началу 2024 года она поставила 1000 бронеавтомобилей Senator.

Несмотря на ряд материалов (явно рекламного профиля), восхваляющих достоинства данного БА, имелись свидетельства со стороны украинских военных, которые негативно оценивали эту технику из-за её низкой надежности и недостаточного бронирования.

До недавнего времени данная модель сравнительно редко встречалась на фронте. Поэтому у ряда российских обозревателей имелось мнение, что Senator используется главным образом в тылу и выступает, к примеру, в роли командирской машины. Однако данный бронеавтомобиль наряду с другой техникой стал одним из активных участников Курского рейда – начального периода наступления ВСУ, когда украинские подразделения стремились максимально продвинуться вглубь российской территории, используя легкие высокомобильные машины.

Таким образом, этот бронеавтомобиль фактически оказался не вспомогательным средством, а машиной для выполнения основной боевой задачи.

Канадская компания представила новую версию Senator, оснащенную украинским дистанционно управляемым боевым модулем «Таврия 14.5». Данная модификация позиционируется в качестве бронетранспортера следующего поколения. ДУБМ вооружен 14,5-мм пулеметом КПВТ с боекомплектом 200 патронов. Предлагается возможность дополнительной установки 7,62-мм ПКТ.

Источник изображения: topwar.ru

Senator с ДУБМ «Таврия 14.5»

ДУБМ обладает поворотом на 360° и имеет углы возвышения от -15 до 70°, что позволяет обеспечивать широкий охват целей. Боевое отделение защищено в соответствии с 1-м уровнем по стандарту STANAG 4569, то есть имеет минимальное бронирование, позволяющее выдерживать попадание простой пули от патрона 7,62х51 мм. Противоминная защита – на уровне 6 кг ВВ.

Максимальная скорость движения составляет 100 км/ч. Внутри машины может разместиться экипаж и десант с общей численностью до 12 человек.