Избранный президент Индонезии рассчитывает на развитие сотрудничества с РФ в сфере обороны

Дели. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, избранный президентом страны, на встрече с послом РФ Сергеем Толченовым выразил надежду на развитие сотрудничества с Россией в оборонной сфере.

"Я надеюсь на дальнейшее углубление нашего оборонного сотрудничества", - приводит слова Субианто индонезийское Минобороны.

"Вместе мы сможем преодолеть общие проблемы безопасности и внести вклад в глобальный мир и процветание", - сказал Субианто.

В конце июля Субианто, победивший на выборах в минувшем феврале, заявлял о намерении развивать отношения с Россией после вступления в должность.