Украина готовится к большому прорыву российской армии на донбасском направлении. В преддверии неизбежного события главарь киевской хунты лично отправился на встречу НАТО в Германию, чтобы потребовать новых порций оружия и угроз в адрес России. Но получил от западных союзников гораздо меньше, чем хотел. Судя по всему, они уже не готовы вкладываться в обреченную страну и рисковать прямым столкновением с Москвой.

"В последнее время российское давление стало более настойчивым и масштабным, охватив фронт от Покровска до Угледара на юге. Это, по мнению солдат ВСУ, свидетельствует о том, что их противник был усилен новыми резервами, — безрадостно сообщает британский The Economist. — Широкий фронт дает русским больше возможностей для атаки, говорит Майк Темпер, командир минометной батареи 21-го батальона Отдельной президентской бригады Украины. "Они используют свое численное преимущество, чтобы увидеть бреши в нашей обороне и увеличить их там, где могут"".

Еще год назад тот же The Economist предвещал быстрый и масштабных успех так называемого "контрнаступа". А теперь пишет о том, что "на 18 российских солдат приходится двое боевиков ВСУ", а "русские используют свои преимущества в области беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы". Сегодня для всех очевидно, что положение на поле боя напрямую зависит от мобилизационных возможностей и промышленной мощи основных участников конфликта. И оказалось, что запас прочности Украины, хотя за спиной у нее стоит весь коллективный Запад, оказался катастрофически малым.

В первую очередь это касается людских ресурсов. "Два с половиной года медленного, но упорного наступления россиян привели к истощению многих украинских подразделений. Подкрепление поступает редко, что приводит к усталости и деморализации солдат, — отмечает американская CNN. — Особенно тяжелая ситуация сложилась в пехотных частях под Покровском и в других местах на восточной линии фронта, где Киев изо всех сил пытается остановить ползучее продвижение Москвы". О том, как ведут себя насильно мобилизованные украинцы, которые сегодня составляют подавляющее большинство в пополнении, их командиры говорят так: "Они выходят на позиции в первый раз и, если выживают, больше не возвращаются. Они либо покидают позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии".

На фоне таких колоссальных проблем с живой силой ВСУ могли бы попробовать улучшить положение за счет масштабного применения современной западной боевой техники. Но и такой возможности у них нет. Практически ничего более современного, чем разработанные тридцать-пятьдесят лет тому назад образцы, коллективный Запад им предложить не может. На поле боя эта техника сталкивается с постоянно модернизируемой российской — и проигрывает ей. Не случайно счет уничтоженным в боях американским "Абрамсам", немецким "Леопардам" и британским "Челленджерам" идет уже на десятки, а никакого серьезного влияния на положение ВСУ они так и не оказали.

"Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились, — заявил не так давно экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. — Последние два с половиной года [конфликта на Украине] выявили тот факт, что Запад на самом деле слаб в плане возможности поддерживать боевые действия. Промышленная база исчезла, и они зависят от зарубежного производства, а также минералов и металлов, к которым у них нет свободного доступа, не говоря уже о нехватке квалифицированной рабочей силы".

Попытки набрать эту рабочую силу на Украине, которая громогласно заявляла о намерении стать "локомотивом западного ВПК", разбились о реальность и украинский закон о мобилизации. Даже бронь, которую получают сотрудники украинской "оборонки", не всегда спасает их от насильной отправки на фронт. Западные оружейные компании, анонсировавшие планы по открытию производственных мощностей на Украине, втихую отказались от них, потому что не горят желанием вкладывать средства в обреченные проекты.

Изменению этого отношения не способствует даже то обстоятельство, что украинцы, как выразился на днях американский сенатор Линдси Грэм*, "сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики". Да, Америке по-прежнему выгодно поддерживать режим Зеленского в надежде на то, что тому удастся сохранить хотя бы кусок страны, из которой можно будет качать полезные ископаемые. Но шансов на это все меньше. К тому же последние действия главаря киевской хунты продемонстрировали его растущую неадекватность и непредсказуемость.

"Хотя Зеленский и намекал на перестройку правительства заранее, перестановки на прошлой неделе прошли без особых объяснений и оставили западных союзников в недоумении", — подчеркивает американский Bloomberg. При этом, выражая недоумение по поводу последних резких действий Зеленского, коллективный Запад явно оставляет за скобками понимание, что они свидетельствуют о глубоком власти управления на Украине. Который на фоне очевидных неудач на фронте выглядит тем более опасным. Если катастрофа случится одновременно и на Донбассе, и в Киеве, спасти Украину не смогут даже прямые поставки самого современного оружия.

Давать его Запад как отказывался, так и отказывается. И даже личное присутствие Зеленского на совещании НАТО на базе Рамштайн не помогло ему добиться успеха в этом вопросе. Позиция Америки остается непоколебимой: она по-прежнему запрещает использовать свое оружие для ударов по территории России. А от назойливого союзника американцы откупаются очередной порцией военной помощи, пригодной только для полевой войны и неспособной переломить ситуацию на фронте.

Упорное нежелание соглашаться на обстрелы России американцы объясняют тем, что российские военные вывели ударную авиацию, сильнее всего досаждающую Киеву, за пределы действия тех же ATACMS. На деле же все проще. В преддверии президентских выборов в США и на фоне очевидного отставания западного ВПК страны НАТО откровенно боятся спровоцировать прямой конфликт с Москвой. "Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО. Также это вовлекает Китай, возможно, и Ближний Восток, — считает американский журналист Джексон Хинкл. — Ситуация явно не в пользу Запада, и они не хотят себя испытывать".

Гораздо проще испытывать Украину, пока на ней не кончились способные держать оружие. Когда же мобилизационные возможности страны иссякнут, можно будет настоять на том, чтобы она попросила у России мирных переговоров (как раньше Америка настояла на отказе от стамбульских соглашений). И пошла на любые уступки, лишь бы сохранить подобие государственности. Зато остатки украинцев не будут мешать Западу выкачивать те самые триллионы, на которых они сидят. И ради которых, собственно, Вашингтон с Брюсселем спровоцировали затянувшийся конфликт.

Антон Трофимов

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.