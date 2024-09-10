Вопрос БРИКС (Cumhuriyet, Турция)

Cumhuriyet: БРИКС бросает вызов миропорядку, выстроенному по западным лекалам

Роль Запада и его институтов в формирующемся многополярном мире ослабевает, в то время как роль БРИКС только возрастает, пишет Cumhuriyet. Турции, подавшей заявку на вступление в группу, следует определиться с геополитическим выбором и воздержаться от позиционирования себя как части западного мира.

Мехмет Али Гюллер

На протяжении тысячелетий силы, служащие локомотивом цивилизации, постоянно меняются местами. Они поднимаются, падают, на смену приходят новые.

500-летний цикл превосходства Запада подходит к концу. Одним из западных государственных деятелей, кто отметил это, стал президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза: "После выборов в США, кто бы ни победил, будет другой мир. Позиция России и растущих Южной Африки, Бразилии и Турции не будет прежней. Индии – тоже. Мы находимся в начале нового исторического цикла".

Да, это новая реальность, начинается новый исторический цикл. Азия поднимается, выступая лидером глобального Юга. Поэтому при анализе политических и экономических событий необходимо учитывать этот факт. Через эту же призму следует смотреть и на вопрос БРИКС.

Меркантильный подход турецкого руководства

Турецкие власти придерживаются робкого, меркантильного и двойственного подхода к БРИКС. Есть ли официальная заявка – неизвестно. Турецкий чиновник, побеседовавший с Bloomberg, сообщил, что она есть, это же подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков, но правительство правящей Партии справедливости и развития Турции ничего на сей счет ничего не говорит!

На самом деле одна только эта ситуация показывает, что турецкие власти строят свои отношения с БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) с тактической, а не стратегической точки зрения. Одним словом, пытаются использовать отношения с ШОС и БРИКС как козырную карту в отношениях с НАТО и ЕС.

Разумеется, их сторонники тоже в замешательстве. Более того, выстраивая уравнения из переменных в виде неэквивалентных друг другу институтов, турецкое руководство провоцирует такие выводы, как "мы не можем войти сюда, не выйдя оттуда".

Основная оппозиция даже отстает

А основная оппозиционная партия Турции, к сожалению, даже отстает от правительства в этом вопросе. Она выступает за то, чтобы Турция продолжала ждать в предбаннике у Евросоюза, и, говоря "либо ЕС, либо ШОС", склоняет своих сторонников к прозападной позиции.

Ататюрк не всегда указывал на Запад, сколько бы руководство основной оппозиционной партии ни утверждало обратное, поэтому позиция против БРИКС с посылом о том, что "мы всегда держали курс на Запад и не можем изменить его", не является исторически обоснованной.

Турецкий лидер обращал внимание не на Запад, а на "современный уровень цивилизации". Именно этот великий революционер был одним из тех, кто лучше всего знал, что место современной цивилизации переходит от одной силы к другой.

Борьба Севера и Юга

Ситуация такова: центр торговли и экономики сместился с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, а сейчас еще смещается и центр политики. Формируется новый многополярный мир.

Глобальный Юг шаг за шагом бросает вызов порядку, созданному глобальным Севером (Атлантикой) ради собственного мирового господства. В свою очередь, атлантические державы в попытке предотвратить данный процесс вводят санкции, организуют госперевороты и покушения, захватывают резервы, крадут нефть, развязывают войны.

Конечно же, напрасно. Глобальный Юг бросает вызов в двух отношениях: 1) хочет реформировать порядок, правила которого написаны США; 2) строит свои институты взамен построенных американцами для поддержания мирового господства.

Положение Турции

И вот БРИКС — одна из важнейших организаций, продвигающих новый миропорядок. БРИКС преследует две основные цели: демократизация как международных отношений, так и мировой финансовой системы. Иначе говоря, это не порядок, при котором крупные страны принимают решения и реализуют их, а порядок, при котором решения принимаются и реализуются все большим количеством государств на равноправной основе.

В этой связи БРИКС пытается дать странам глобального Юга право голоса в международных делах и, к примеру, выступает за расширение Совета Безопасности ООН. Организация развивает сотрудничество по противодействию финансовой системе, основанной на господстве доллара, наращивает торговлю с использованием национальных валют и в противовес Международному валютному фонду и Всемирному банку предлагает Новый банк развития.

Таким образом, эра глобального Севера/Запада подходит к концу и начинается эра глобального Юга/Востока. В условиях, когда США и ЕС, видя этот факт, пытаются принять контрмеры, Турция, которая объективно является страной глобального Юга, на этот раз вопреки приверженцам Запада не может и в этом веке ошибочно позиционировать себя как часть Атлантики (глобального Севера).