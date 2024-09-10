Пулемет-паук: в РФ создан шагающий боевой робот

Новая разработка может двигаться по пересеченной местности вдвое быстрее человека

В России разработан шагающий боевой робот. По бездорожью он перемещается при помощи шести ног. При этом «шагает» он вдвое быстрее человека, развивая скорость до 10 км/ч. На ровных участках аппарат может двигаться на колесном ходу. По мнению экспертов, впрочем, главные задачи подобных платформ сегодня — не боевые, а вспомогательные, они могут быть незаменимы для доставки грузов на передовую.

Разработан робот для движения по пересеченной местности

В России разработали шагающую платформу, которая способна двигаться по бездорожью на «лапах». Она может достигать скорости до 10 км/ч.

— В целом платформа собрана почти на всем отечественном железе, то есть конструкция и все платы, которые сейчас на ней находятся, — отечественного производства, — рассказал «Известиям» представитель компании-разработчика «Прикладная робототехника».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Полного заряда аккумулятора хватает на автономную работу до пяти часов. По прямой робот может пройти до 50 км.

— Камера предоставляет зрение для оператора, и он при помощи пульта управляет платформой. Также для этой модели реализованы алгоритмы для автонаведения, то есть независимо от того, управляет ли оператор башней, аппарат может автоматически наводиться на приоритетную цель, — пояснил представитель разработчика.

После того как система наведена на цель, оператору остается принять решение на применение оружия.

Дальность связи с оператором для управления аппаратом составляет полтора километра.

По словам представителя разработчика, на платформу можно приспособить разные системы вооружения — пулемет, гранатомет, огнемет. При необходимости могут быть снаряжены модули гражданского назначения — всё зависит от конкретной задачи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Также платформа может трансформироваться, убирать «лапы» под себя и становиться на колеса.

То есть по ровной дороге робот может ехать на колесах, а если началась пересеченная местность или нужно преодолеть препятствие, он становится на «лапы».

— Дальнейшие разработки будут оснащаться всё большим количеством необходимых датчиков, которые будут обеспечивать полную автономность данной платформы. Также потенциально, если получится создать герметичный корпус, чтобы защитить всю электронику от попадания воды, то он сможет еще и теоретически передвигаться под водой. Из дополнительных модулей можно менять еще и ширину лапок, чтобы он не проваливался на более рыхлых грунтах, — это увеличит проходимость платформы, — рассказал представитель разработчика.

Конструкция шагохода нуждается в проверке

Идея шагающего шасси интересна, но нуждается в проверке, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Шагоходы пока распространения не получили. Потому что их применение по твердой поверхности дает один результат. По земле в условиях распутицы может дать совсем другой результат, — отметил он. — Как идея это интересно. Но любую идею надо проверять — либо на полигоне, либо на поле боя. И если она зарекомендует себя хорошо, то надо брать на вооружение.

По словам эксперта, главное ограничение роботизированных комплексов — это энергетическая установка и подзарядить аккумулятор в поле не всегда возможно.

— Возможно, такой аппарат может быть использован для охраны объектов. Но это должно провериться практикой и эксплуатацией, — добавил Алексей Леонков.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пока что основное применение подобных систем больше вспомогательное: переноска грузов, дополнительных боеприпасов, медикаментов, воды через опасные участки местности, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Это первоочередная задача подобных разработок, — отметил эксперт. — Они применяются там, где желательно уменьшить количество людей, а потери аппаратов не настолько критичны, как потери военнослужащих. Наземные боевые платформы сейчас активно разрабатываются по всему миру. Но если говорить именно о боевом применении, там возникают проблемы со связью, потому что радиосигналу на земле сложнее распространяться из-за препятствий. Поэтому такие платформы чаще используются как вспомогательные для перевозки грузов. Люди и так на себе очень много носят, потому роботизированные платформы предназначены для переноски от ближайшего тыла к передовой, где особенно большая опасность беспилотников. Сейчас основная потребность в таких дронах — именно для выполнения подобных задач.

Ранее «Известия» сообщали о создании в России нового роботизированного комплекса для разминирования. Он уже прошел испытания на полигонах под Новосибирском. Комплекс способен обнаружить взрывоопасные предметы как на поверхности земли, так и в слое грунта. В него входят воздушный беспилотник и наземный робот-сапер, которые работают в паре. По итогам полета БПЛА саперы получают фотоплан — это цифровая панорама местности, составленная из большого числа фотографий высокого разрешения. Получаемые с ее помощью снимки позволяют разглядеть мины и на земле, и даже в траве. Подвешенные под дрон магнитометры позволяют найти магнитные аномалии в толще земли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

После этого в дело вступит наземная роботизированная платформа, оснащенная роторным механизмом, перемалывающим грунт на глубину до 10 см. Платформа создает безопасные для специалистов разминирования проходы. Таким образом существенно уменьшается риск для жизни и здоровья саперов, а эффективность их работы увеличивается в несколько раз.

Роман Крецул

Владимир Матвеев

Андрей Федоров