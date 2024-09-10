Космическая одиссея завершена: Starliner вернулся на Землю

Астронавты NASA остались на МКС, а Starliner вернулся на Землю без экипажа

Космическая капсула Boeing Starliner вернулась на Землю 7 сентября, приземлившись в пустыне Нью-Мексико. Это событие стало завершением долгой космической одиссеи Starliner, которая началась 5 июня, когда капсула была запущена с помощью ракеты United Launch Alliance Atlas V с двумя астронавтами NASA на борту — Сунитой Уильямс и Бутчем Уилмором.

Изначально миссия должна была длиться около 10 дней, но из-за проблем с двигательной установкой и парашютом она была продлена на три месяца. Несмотря на это, NASA приняло решение не возвращать астронавтов на Землю на борту Starliner, а вместо этого оставить их на Международной космической станции до февраля, когда они отправятся домой на корабле SpaceX Crew Dragon.

Starliner был упакован для беспилотного возвращения на Землю, среди его груза были скафандры Boeing Blue, которые Уильямс и Уилмор носили на борту капсулы. Скафандры несовместимы с кораблем Crew Dragon, поэтому они больше не нужны астронавтам.

После отстыковки от МКС Starliner выполнил ряд включений, чтобы подготовиться к беспилотной посадке, которая произошла на парашютах в космической гавани White Sands в Нью-Мексико. Посадка прошла успешно, представители NASA заявили, что Starliner справился с расстыковкой, входом в атмосферу и посадкой отлично.

Представители Boeing не участвовали в брифинге после посадки, но компания опубликовала заявление, в котором отметила работу команды Starliner для обеспечения успешной и безопасной расстыковки, схода с орбиты, возвращения в атмосферу и посадки. Компания также заявила, что будет рассматривать данные и определять следующие шаги для программы.

Это была третья посадка Starliner в целом, и хотя она прошла успешно, будущее программы остаётся неясным. Boeing и NASA надеялись, что миссия Crew Flight Test (CFT) проложит путь к сертификации Starliner, но теперь это под вопросом. Первый эксплуатационный полёт Starliner был запланирован на февраль 2025 года, но теперь он перенесён на август 2025 года в лучшем случае.

NASA и Boeing будут работать над разработкой общего плана для программы Starliner, чтобы определить, когда можно будет сертифицировать транспортное средство и возобновить полёты. Тем временем Crew Dragon был сертифицирован вскоре после успешного завершения Demo-2 в 2020 году и готовится к своему девятому полёту с астронавтами на МКС для NASA.