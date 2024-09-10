Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит

Производство отечественной замены Ан-2 тормозится из-за отсутствия мотора и неверных оценок чиновников

Владимир Путин поручил ускорить разработку и запуск в серийное производство самолета малой авиации «Байкал» (ЛМС-901), а также сделать его стоимость конкурентоспособной. Такое заявление президент сделал 5 сентября во время пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам Путина, количество пассажиров на внутренних рейсах региона к 2030 году должно достичь 4 млн в год.

«Нам нужно строить собственные самолеты, надежные качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской авиацией легкого многоцелевого самолета „Байкал“. Нужно запустить его в серийное производство уже в ближайшее время. При этом обращаю внимание: стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелета на них была доступной для граждан», — заявил президент.

Однако пока сроки запуска «Байкалов», как и их доступность, под большим вопросом. Как уже писала «СП», в середине августа стало известно, что самолет, который должен прийти на смену Ан-2, в 2025 году будет стоить не 120 миллионов рублей, как обещал производитель во время тендера, а 455 миллионов. Эта цена будет расти минимум на 4% в год и к 2032-му составит 587 млн рублей.

Сроки запуска «Байкалов» в серийное производство также не ясны. В следующем году планировалось поставить перевозчикам пять самолетов, в 2026—2029 годах — по 25 машин в год, в 2030 году — 34 (всего 139 самолетов). Но, как сказал в кулуарах ВЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров, выпускать самолет нужно только с российским двигателем ВК-800, а он еще не готов. Ожидается, что сертификация пройдет в конце 2025 года, на 2026-й запланирована сертификация непосредственно на самолете в полном комплексе и начало поставок авиакомпаниям. Однако, если учесть, как сдвигается вправо вся программа производства «1000 самолетов», к этим срокам также нужно относится настороженно.

Эксперт комитета по транспорту Государственной Думы Российской Федерации, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что сколько бы президент ни говорил об ускорении запуска «Байкалов» в серийное производство, сделать это вряд ли получится. Что касается удешевления, тут можно рассчитывать разве что на государственные субсидии.

Первый лётный опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал" разработки ООО "Байкал-инжиниринг" в первом полёте. Екатеринбург (Арамиль), 30.01.2022. Источник: АО "Уральский завод гражданской авиации"

— Я не готов подтвердить, что данные по стоимости «Байкала», которые фигурировали в СМИ, реальны. Если цена будет такой, это очень много, но это, скорее всего связано, с объективными реалиями. В условиях санкций и ограничений сделать дешевый самолет очень непросто, тем более, что он разрабатывается с нуля.

Помочь может серийное производство — как только оно начнет масштабироваться, стоимость начнет снижаться. Но, в любом случае, какие у нас варианты? Иностранных самолетов у нас не будет, и не только из-за санкций, а потому, что такого класса на рынке просто нет. Сколько бы «Байкал» ни стоил, деваться некуда, придется ориентироваться только на этот продукт.

Чтобы сделать его доступным у правительства есть целый набор механизмов, отработанных на том же проекте «Суперджет-100». Это программы субсидирования производства и приобретения самолетов, льготные периоды и так далее.

Банковские ставки тоже важны, потому что если компании будут брать кредиты под 20%, это безумие. Ну и, само собой, этот самолет предназначен к использованию на тех маршрутах, которые без субсидий не существуют, это социальные перевозки в труднодоступных регионах. Так что есть пакет механизмов, которые могут сделать полеты на «Байкалах» доступными для населения.

«СП»: А что по срокам?

— Боюсь, что здесь хоть в лепешку расшибись, но быстрее создать самолет будет невозможно, как ни инвестируй или меняй подрядчиков. Есть определенные циклы и сроки разработки самолетов, а тем более двигателей к нему. Мы этот самолет видели в 2021 году на авиасалоне МАКС, тогда же он выполнил первый полет.

Но нынешняя задержка связана с отсутствием рабочего отечественного двигателя, разработка которого ведется с нуля. А двигатель создать еще сложнее, дольше и дороже, чем сам самолет.

Лучше потерпеть, сколько нужно, но сделать надежный двигатель. Нужно понимать, что этот самолет всего с одним двигателем, у него запасного нет, как у больших машин.

Это должен быть очень надежный аппарат, при этом очень неприхотливый в сложных условиях эксплуатации нашего Севера. Ан-2 был создан еще в 1948 году, столько лет прошло, а лучшего большого биплана для наших условий за все эти годы никто в мире создать так и не смог.

Я разделяю желание президента получить этот самолет побыстрей, но поспешность в данном случае не нужна. Лучше все перепроверить даже не семь, а сто раз, потому что мы говорим о безопасности полетов.

Член Общественного совета Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов считает, что выпуск «Байкалов» может быть ускорен, если конкретные чиновники будут отвечать за сроки реализации проекта. При этом эксперт признает, что даже в этом случае быстро запустить бипланы в серийное производство не получится.

— Мы очень рады, что проблема, которая очень волнует профессионалов в области малой авиации и тянется уже 30 лет, в очередной раз озвучена президентом на таком представительном мероприятии, как Дальневосточный форум. Дальний Восток — это один из районов, который не может нормально жить без малой авиации, а она у нас почти полностью разрушена.

Президент должен был подчеркнуть, что который раз речь идет о выпуске этих самолетов, который раз его кормят обманными обещаниями и государственными программами на «тысячу самолетов», а результатов нет. Этот обман принял уже такой тотальный характер, что больше похож на государственную политику с целью обмануть президента и руководство страны, чтобы выудить очередные бюджетные миллиарды или даже триллионы, а потом положить их себе в карман.

Мне не хватило в выступлении простых фраз — такой-то министр освобожден от должности за невыполнение поставленных задач, у такого-то изъяты незаконно полученные средства и запущены в малое авиастроение. Но мы видим, что сроки снова переносятся под предлогами, которые выглядят как жалкий лепет по сравнению с бравурными докладами президенту о том, что вот-вот самолет будет запущен в серийное производство. На самом деле, ничего похожего на этот запуск мы не наблюдаем.

Дальнейшая судьба этого самолета зависит от того, произойдет ли у нас жесткий поворот в сторону объективных государственных оценок ситуации, выявления виновных, назначения ответственных за результат и определения реальных сроков производства. Тогда появятся и «Байкалы», и другие самолеты.

«СП»: Даже если это гипотетически произойдет, можно ли ускорить выпуск самолета и удешевить производство, или это объективно невозможно?

— Это хороший вопрос. Если самолет действительно будет стоит 500−600 миллионов рублей, ни одна компания, которая занимается местными перевозками на Дальнем Востоке, не сможет его себе позволить.

Государство должно разобраться, как получилось, что самолет вдруг стал в 4−5 раз дороже. Есть соответствующие органы — Генпрокуратура, Счетная палата, силовые структуры — которые должны заняться этим вопросом. Когда в этой сфере воцарится жесткий порядок, станет ясно, какие могут быть реальные сроки выпуска и стоимость самолета.

Анна Седова