Крепости на гусеницах

Во второе воскресенье сентября в России традиционно отметили День танкиста — профессиональный праздник военных и танкостроителей. Этот день особенно важен для Концерна «Уралвагонзавод», который входит в состав Госкорпорации Ростех. Сегодня он – единственный в стране, где разрабатываются и производятся одни из лучших танков в мире.

Входящие в состав УВЗ предприятия Уралвагонзавод и «Омсктрансмаш» выпускают танки Т-90М «Прорыв», проводят модернизацию Т-72 и Т-80, а когда-то с их конвейеров сходили легендарные Т-34. В последнее время выпуск танков значительно увеличился — с ростом государственного оборонного заказа объемы производства выросли почти в семь раз. Сегодня танки УВЗ успешно противостоят американской, британской и немецкой бронетехнике в реальных боевых условиях.

Поздравляем российских танкостроителей с их профессиональным праздником и предлагаем вашему вниманию подборку наиболее выдающихся моделей отечественного танкопрома за последние сто лет.

Т-34: ласточка бронетанковых войск

Этот танк, ставший символом Второй мировой войны, был самым массовым средним танком того периода. С 1940 года было выпущено более 65 тысяч единиц Т-34 и его модификаций. Только Уральский танковый завод №183 (сегодня – Уралвагонзавод) произвел более 25 тысяч таких машин до конца войны, то есть каждый второй участвовавший в боях танк был изготовлен в Нижнем Тагиле.

Т-34 стал основой отечественной школы танкостроения, сложившейся на УВЗ. Конструкторское бюро завода также отвечало за модернизацию танка. Благодаря своим характеристикам, в особенности маневренности и проходимости, Т-34 значительно превосходил танки противника.

Т-34-76 152-го гвардейского танкового батальона 21-й гвардейской танковой бригады перед боями на Курской дуге

Однако к 1943 году, с появлением новой техники с более мощным вооружением у врага, возникла необходимость в доработке модели. Так была разработана версия Т-34-85, оснащенная 85-мм пушкой, для которой была также переработана башня. Сохранив все преимущества оригинальной модели, новая версия смогла соперничать с немецкими танками, оснащенными 75-мм пушками. Т-34-85, который в этом году отметил свое 80-летие, стал одним из ключевых орудий победы в Великой Отечественной войне. В Советском Союзе его выпуск продолжался до конца войны, а в 1950-х годах он производился по лицензии в Польше и Чехословакии.

Т-44: преемник танка Победы

Танк Т-44, который должен был заменить Т-34 на полях сражений, был разработан в 1943-1944 годах. Его созданием занимался Александр Морозов, один из конструкторов Т-34. Несмотря на внешнее сходство этих моделей, Т-44 был совершенно новой машиной.

Танк Т-44 форсирует водную преграду

Главной задачей танкостроителей было усиление броневой защиты. Двигатель был установлен поперек корпуса, что позволило уменьшить длину танка, снизить его общий вес и улучшить ходовые характеристики. Были внесены изменения в конструкцию башни, увеличено боевое отделение и улучшены условия для экипажа.

Несмотря на это, полноценно заменить Т-34 ему не удалось, так как в 1946 году на вооружение была принята более совершенная модель — Т-54.

Т-54/55: «Калашниковы» среди танков

Танк Т-54 стал первым серийным послевоенным танком Советского Союза. История его создания неразрывно связана с Т-44, так как оба танка разрабатывались для замены устаревающего Т-34-85. После серии испытаний в 1944 году был утвержден проект Т-54 с новой 100-мм пушкой. Танк серийно выпускался с 1947 по 1958 годы, и его боевые характеристики превосходили все известные на тот момент средние танки. Производство Т-54 было налажено не только в СССР, но и в Китае, Чехословакии, Польше и Корее общим числом 20 375 единиц.

Т-54

В 1958 году ему на смену пришла модернизированная версия — Т-55, первый в мире серийный танк, приспособленный к боевым действиям в условиях применения оружия массового поражения. В 1980-х годах на него также первым в мире был установлен комплекс активной защиты, который ослаблял или уничтожал боевые снаряды противника. Всего в СССР, Польше, Румынии и Чехословакии было произведено 23 600 единиц Т-55, и они участвовали в большинстве локальных конфликтов XX века. Эти машины остаются на вооружении в ряде стран до сих пор благодаря своей простоте и надежности.

Т-62: первый танк с гладкоствольным орудием

Т-62, разработанный на УВЗ в 1950-х годах, стал первым серийным танком в мире, оснащенным гладкоствольной пушкой. Он был создан для замены Т-54/55, так как несмотря на все модернизации, 100-мм пушка уже не соответствовала новым требованиям, а снаряды гладкоствольного орудия обладали большей пробивной силой.

Танк был также оснащен защитой от радиации и системой автоматического пожаротушения. Серийное производство Т-62 продолжалось до 1973 года, и всего было выпущено около 20 000 единиц различных модификаций. Т-62 продемонстрировал свою эффективность в боевых действиях в Афганистане, что вызвало повышенный интерес к нему на международном рынке.

Т-72: один из самых массовых

Танк Т-72 «Урал», разработанный в конце 1960-х — начале 1970-х годов, стал основой танковых войск многих стран мира. Этот танк второго поколения был принят на вооружение в 1973 году. Он стал одним из самых массовых танков своего времени: было произведено более 30 тысяч единиц. Кроме стран соцблока, его выпускали в Индии и Иране.

Фото: Минобороны РФ

Т-72 активно участвовал во множестве вооруженных конфликтов, начиная от войн на Ближнем Востоке и заканчивая событиями в Сирии и на Украине. Современные модификации танка, такие как Т-72Б3, оснащены новейшими системами динамической защиты и навигации, что приближает его к третьему поколению танков.

Т-80: «летающий танк»

Основной танк Т-80 был разработан в КБ Кировского завода, принят на вооружение в 1976 году и производился параллельно в Ленинграде и Омске. Считается, что своим появлением он обязан теории танкового прорыва времен холодной войны. В случае начала военных действий советские танковые части, расположенные в Восточной Европе, могли за короткое время совершить бросок в любую часть континента. На автомобильном шоссе Т-80 был способен развивать рекордную для танков скорость до 80 км/ч.

Фото: Министерство обороны РФ

Для обеспечения таких скоростных показателей «восьмидесятый» оснащался газотурбинным двигателем, созданным на основе авиационных наработок. Еще одним преимуществом такой силовой установки перед традиционным для танков дизелем стала повышенная приспособленность к низким температурам. А прозвище «летающий танк» Т-80 получил за умение совершать невероятные прыжки с трамплина. Сегодня в войска поставляется модернизированная версия Т-80БВМ, которая может применяться в условиях Арктики. Серийной модернизацией танка Т-80 занимается «Омсктрансмаш».

Т-90 «Владимир»: мировой лидер

Танк третьего поколения Т-90 «Владимир», названный в честь его главного конструктора Владимира Поткина, был разработан в 1989 году и принят на вооружение в 1992 году. Он является глубокой модернизацией Т-72Б и стал одним из самых успешных танков на международном рынке в начале 2000-х годов. Индия выступила крупнейшим покупателем Т-90, наладив его лицензионное производство и, по сути, сформировав на основе модели современные танковые войска. Танк отлично показал себя в современных боевых действиях.

Т-90 оснащен современной броней, оптико-электронной системой подавления огня и 125-мм пушкой. Его отличает высокая надежность и выгодная цена. Модификация Т-90М «Прорыв» получила дополнительные элементы защиты, системы управления огнем и навигационное оборудование, что значительно увеличило его боевую мощь. К экспортной версии Т-90МС иностранные партнеры сегодня проявляют большой интерес. Как отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, «Прорыв» на голову выше и английских, и американских танков, и зарубежные заказчики прекрасно это понимают.