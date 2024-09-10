Елена Дружинина рассказала о возможности введения производственной аспирантуры

Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область провела встречу с губернатором региона Андреем Травниковом и обсудила расширение сотрудничества вузов с предприятиями региона по направлению НИОКР. Кроме того, стороны рассмотрели вопрос о поддержке молодежных лабораторий в регионе, а также о введении в России производственной аспирантуры как нового формата взаимодействия науки и промышленности.

«Выстраивание взаимодействия науки и индустрии и поиск новых форм такого взаимодействия — среди приоритетных задач региона. Сегодня в Новосибирской области создается комфортная среда для кооперации ученых и сотрудников инновационных компаний. В том числе проводятся конкурсы на право получения грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание научных лабораторий под руководством молодых ученых. Среди целей создания таких лабораторий — взаимодействие образования и науки с реальным производством. Госкорпорация Ростех — один из главных индустриальных партнеров региона, активно участвует в его научно-техническом развитии. Мы готовы содействовать созданию оптимальных условий, обеспечивающих кооперацию научного и производственного сектора региона», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также на встрече затронули возможность введения в России производственной аспирантуры и ее преимуществ для предприятий Корпорации. Формат производственной аспирантуры предусматривает подготовку специалистов высшей квалификации для реального сектора экономики. По итогам обучения аспирант защищает проект инженерно-технического решения, который готовится к внедрению либо уже внедрен на предприятии.

«Аспирантура находится в центре внимания государства, научно-педагогического сообщества и предприятий реального сектора экономики. Развитие производственной или индустриальной аспирантуры — это ряд совместных действий правительства, индустрии и университетов. К тому же в развитии аспирантских программ с уклоном в прикладные разработки заинтересованы и предприятия Корпорации, которым необходимо увеличить штат квалифицированных исследователей. Дополнительно введение производственной аспирантуры может способствовать кардинальным переменам в мотивации молодых специалистов», — рассказала Елена Дружинина.

Возможности реализации в России производственной (индустриальной) аспирантуры обсудили также на форуме «Технопром — 2024» в рамках панельной дискуссии, участниками которой стали Елена Дружинина, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, директор Новосибирского завода радиодеталей «Оксид» Госкорпорации Ростех Лев Носенко и другие.

По словам Никиты Марченкова, сегодня у молодежи есть большой запрос на самореализацию, который в значительной степени может удовлетворить занятие прикладными проектами: «Сегодня, когда наука переходит в так называемый „мобилизационный режим“, характеризующийся необходимостью четкой приоритезации и ограниченностью ресурсов, такая координация молодых специалистов, которую предлагает формат производственной аспирантуры, важна». Кроме того, Никита Марченков отметил, что Корсовет плотно сотрудничает с организациями реального сектора экономики: уже выстроено взаимодействие с отраслевыми сообществами молодых ученых, в том числе представляющими госкорпорации, и молодые ученые предприятий Ростеха могут пополнить их число и быть интегрированы в общую деятельность Совета.

Директор Новосибирского завода радиодеталей «Оксид» холдинга «Росэлектроника» Лев Носенко рассказал о взаимодействии завода с университетами региона. Завод плотно работает с Новосибирским государственным техническим университетом (НЭТИ) и Новосибирским государственным университетом, на базе которого вместе с «Оксидом» была открыта молодежная лаборатория композитных материалов на базе научно-образовательного центра «Институт химических технологий НГУ-ИК СО РАН». Здесь ученые и сотрудники завода работают над созданием композитов бездрагметалльных резистивных паст для изготовления чип-резисторов по SMD-технологиям.

«Зачастую молодым специалистам, работающим на заводе, не хватает времени на полноценное обучение в аспирантуре. Думаю, что производственная аспирантура — это один из способов глубже интегрировать работу образовательных организаций с промышленными предприятиями, обеспечить их высококвалифицированными кадрами, которые в будущем могут стать руководителями научных направлений на предприятии, а также выполнять НИОКРы с большим эффектом для этих предприятий», — отметил Лев Носенко.