Владимир Путин поручил создать крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский

С участием наших ведущих компаний будет создан ещё один крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский (Приморский край) – на базе Дальневосточного федерального университета, сказал в четверг президент Владимир Путин на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума (ВЭФ).

Профилем центра станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений.

Президент поручил продумать механизмы привлечения в этот центр учёных из других научных центров России и из других стран.

Имею в виду конкурентоспособные, мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей, — сказал Путин.

Кроме того, он сказал об открытии на Дальнем Востоке зоны для отработки беспилотных летательных аппаратов:

Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных, искусственного интеллекта, в том числе организуем зону для отработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях.