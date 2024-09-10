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Владимир Путин поручил создать крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский

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Остров Русский
Остров Русский.
Источник изображения: d-russia.ru

С участием наших ведущих компаний будет создан ещё один крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский (Приморский край) – на базе Дальневосточного федерального университета, сказал в четверг президент Владимир Путин на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума (ВЭФ).

Профилем центра станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений.

Президент поручил продумать механизмы привлечения в этот центр учёных из других научных центров России и из других стран. 

Имею в виду конкурентоспособные, мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей, — сказал Путин.

Кроме того, он сказал об открытии на Дальнем Востоке зоны для отработки беспилотных летательных аппаратов: 

Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных, искусственного интеллекта, в том числе организуем зону для отработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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