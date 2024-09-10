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Техкульт

Неподвижные супертурбины Aeromine питают дешевой энергией целый завод BMW

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Турбина

Компания Aeromine Technologies из Хьюстона установила комплект неподвижных ветровых турбин на крыше завода BMW в Оксфорде, Великобритания. Эта технология уже была опробована в 2022 году на заводе BASF Corporation в Мичигане. Теперь компания обсуждает возможность оснащения такими турбинами заводов BMW по всему миру.

Принцип действия неподвижных турбин основан на изменении потоков воздуха, когда тот проходит через край здания. Турбина имеет две узких щели аэродинамической формы по бокам центральной колонны. Когда ветер протекает через эти щели, за колонной создается область низкого давления, что приводит к засасыванию воздуха в отверстие с пропеллером. То есть, единственная подвижная часть устройства скрыта внутри него, плюс она очень компактная.

Турбина

Эти ветряки называют«супертурбинами», потому что они небольшие, дешевые, сделаны из перерабатываемых материалов и имеют срок службы в 20 лет. Данные турбины спроектированы для работы вместе с солнечными батареями, чтобы максимально эффективно использовать крыши зданий. Каждая турбина занимает всего 10 % площади, которая требуется для установки солнечной панели, но вырабатывает на 50 % больше энергии. Однако такие турбины не могут реагировать на изменение направления ветра, поэтому при их установке необходимо ориентироваться на розу ветров данного региона. Малые размеры и отсутствие движущихся лопастей позволяет ставить турбины бок о бок с солнечными панелями. Это увеличивает и абсолютную выработку энергии, и шанс воспользоваться ее источниками. В тихую солнечную погоду работают батареи, а когда поднимается ветер, в работу включаются турбины.

Александр Мартыненко

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Страны
Великобритания
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