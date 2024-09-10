Украинский ТГ-канал: Офис президента Украины начал разрабатывать стратегию затяжной войны с Россией

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Украина готовится к затяжной войне с Россией, по расчетам Генштаба ВСУ, боевые действия продлятся до 2027-2028 года. При этом Киев может остаться без внешнего финансирования. Об этом сообщает украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник на Банковой.

Офис президента Украины разрабатывает стратегию затяжной войны с Россией, причем в условиях дефицита внешнего финансирования. Зеленский и его окружение намерены изыскать внутренние резервы на ведение активных боевых действий как минимум еще три-четыре года. Как подсчитали аналитики украинского Генштаба, война будет длиться еще довольно долго, поскольку ни у одной из сторон нет значительного преимущества.

Офис президента начал разрабатывать стратегию затяжной войны с Россией в условиях дефицита внешнего финансирования. На Банковой взяли расчеты Генштаба, что активная фаза боевых действий продлится до 2027-2028 года, и собираются найти внутренние резервы для продолжения войны.

- приводит «Резидент» слова источника.

Ранее украинские ресурсы неоднократно сообщали, что Зеленский до ужаса боится потерять американскую военную помощь, а это может случиться уже в этом году, если на выборах президента победит Дональд Трамп. Вбросы про затяжную войну тоже периодически появляются на украинских пабликах. Тут мнения расходятся, поскольку все опять же будет зависеть от поставок западного оружия, усталости украинской армии и потерь. Судя по идущей сейчас мобилизации, говорить о продолжении войны еще несколько лет, по крайней мере, преждевременно.