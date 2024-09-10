На границах Белоруссии с Польшей и Украиной началась «игра на нервах».

Эксперты рассказали, как Белоруссия готовится отражать удар Украины и Польши

Ситуация на границе Украины и Белоруссии вновь обострилась. Это связано не только с увеличением группировки ВСУ вблизи белорусских рубежей, но и с аналогичными действиями Польши. О какой численности войск идет речь, каким может быть замысел группы противников на белорусском направлении и что этому могут противопоставить Минск вместе с Москвой?

Вблизи белорусской границы ВСУ разместили 14 тыс. военных. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. При этом в соседней Польше "под предлогом усиления охраны" развернута группировка в 17 тыс. солдат, из них 8 тыс. находятся непосредственно у рубежей Белоруссии.

Вольфович также напомнил об упреках со стороны Запада и Киева о якобы имеющихся у Минска планах по наступлению на территорию Украины. Однако подобные высказывания могут вызвать "только легкую усмешку". По его словам, республика развернула в приграничье лишь 4 тыс. военных.

Между тем напряжение между Киевом и Минском нарастает. На прошлой неделе в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА. Власти республики не раскрыли "владельца" дронов, однако белорусские эксперты считают, что с большой вероятностью им могла оказаться Украина. До того, в конце августа, офис Зеленского потребовал от Минска отведения войск.

На этом фоне Минск активно укрепляет рубежи: наращивается присутствие авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск, а в начале августа для укрепления границы были направлены подразделения спецназа. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, для чего Украина эскалирует отношения с Белоруссией.

"Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной", – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей армии республики. "Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможное нападение".

"На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение", – перечислил спикер.

Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет теснее взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. "Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе", – акцентировал он. При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО.

"Если перед ВСУ поставят цель оттянуть Российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе.

Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте", – рассуждает эксперт. Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на безумные действия. Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии", – считает Дзермант.

Вблизи западной границы республики размещена постоянная польская группировка, добавляет белорусский военный эксперт Александр Алесин. "Туда на учения периодически прибывают войска других стран НАТО, главным образом из США. На территории Польши созданы склады и базы хранения американской техники. То есть там сосредотачивается ударная группировка", – сказал он.

Мотивы Варшавы он объясняет двумя факторами. "Прежде всего польские власти хотели бы захватить западные земли Белоруссии – это территории Гродненской, Брестской областей. Для реализации этой цели они выжидают удобный момент. По их версии, подходящим моментом могут стать предстоящие президентские выборы в Белоруссии", – пояснил собеседник.

"Вторая цель Польши – не позволить ВС России полностью сконцентрироваться на проведении спецоперации.

Поэтому они создают угрозу для Белоруссии и Калининградской области", – добавил Алесин. Что касается украинской группировки, то 14 тыс. человек находятся непосредственно на линии границы, "а еще, насколько я понимаю, около 100 тысяч – на второй линии", – продолжил он.

Киев пытается решить свои задачи, указал аналитик. "С одной стороны, командование ВСУ опасается ситуации, при которой российские войска по кратчайшему направлению через территорию Белоруссии вели бы наступление на Киев. С другой стороны, офис Зеленского хочет втянуть Минск в военные действия, чтобы Москва направила помощь союзному государству и тем самым растянула свои резервы", – детализировал эксперт.

Нарастающее напряжение на границе он назвал "игрой на нервах". "Складывается очень острая ситуация. Любая провокация – будь то нарушивший воздушное пространство беспилотник или проникшая на территорию республики ДРГ – может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к новому очагу военных действий", – предупреждает спикер.

По оценкам Алесина, сухопутные силы белорусской армии составляют около 20–22 тыс. человек. "Впрочем, на случай нападения у Москвы и Минска разработан план действий. Согласно ему, силы республики с опорой на оборонительные сооружения должны выдержать первый удар противника, дальше к нам на помощь придут российские войска", – уточнил он.

Собеседник напомнил, что отработка такого маневра проводится на совместных учениях. "Задача Минска – крепко обороняться, защищая передовой рубеж, ожидая прибытия союзника. А затем уже совместно дать отпор врагу", – акцентировал эксперт.

Кроме того, неспроста было принято решение о размещении на территории Белоруссии ядерного оружия, добавил спикер. "Это также станет преимуществом против численно превосходящего противника", – считает Алесин.

Однако ожидать, что Варшава или Киев пересмотрят курс на эскалацию, не стоит,

полагает аналитик. "Впрочем, я не думаю, что они пойдут на серьезную эскалацию, потому что у Минска есть оружие, способное достать до Киева и важнейших центров политической и военной инфраструктуры", – уточнил спикер. "Александр Лукашенко, в случае чего, не оставит действия Польши и Украины без ответа, в этом не стоит сомневаться", – заметил Алесин.

Польша и Украина действительно долгое время пытались спровоцировать Белоруссию на нанесение первого удара, напоминает военный аналитик Борис Рожин. "Это позволило бы им легко обосновать необходимость начала военной операции на территории республики. Однако реакция Минска дала понять, что страна не планирует потакать агрессивному настрою соседей", – отмечает он.

Тем не менее Варшава и Киев, по его словам, продолжают давить на Белоруссию. "Фактически ими была развязана кампания по смещению правительства Александра Лукашенко, чего они пытаются добиться путем наращивания угроз безопасности государству и непрекращающимися атаками в информационном поле", – акцентирует собеседник.

"В принципе, Польша и Украина могут перейти к наступательным действиям. Скорее всего, в их планы входит оперативный захват приграничных территорий. Под удар могут попасть Гомельская область, а также западные регионы. В связи с этим

нельзя исключать вероятность попыток прорыва в сторону Бреста или Гродно,

которые поспособствуют блокировке Сувалкского коридора (небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше – прим. газеты ВЗГЛЯД)", – полагает эксперт.

"На начальном этапе ими будут активно наноситься удары по мостам и складам на выбранном для вторжения участке. Акцент попытаются сделать на дезорганизации белорусских войск. Затем в регион войдут ДРГ и сопутствующие силы. Если результаты первых дней операции окажутся успешными, к ним присоединятся и более серьезные войска", – допускает он.

"Важно понимать, что подобное развитие событий может произойти лишь в том случае, если Варшава и Киев будут уверены в отсутствии ответного удара со стороны Москвы с использованием ядерного оружия. Сейчас в России активно обсуждаются изменения доктрины, регулирующей данные действия Вооруженных сил. Поэтому противникам не стоит испытывать иллюзий о безнаказанности столь дерзких операций", – заключил Рожин.

Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков