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Интерфакс-АВН

Швеция предоставляет Украине пакет военной помощи на 444 млн долларов

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

В пакет вошли боеприпасы, ПЗРК, противотанковые мины

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Швеции выделило Украине очередной пакет военной помощи на сумму $444 млн, в него входят гранатометы, безоткатное противотанковое оружие и различное оборудование, сообщает шведское Минобороны.

"Сегодня, 9 сентября, шведское правительство представило 17-й пакет военной помощи Украине. Пакет помощи на $444 млн отвечает военным нуждам Украины и дает свободу действий на будущее", - говорится в пресс-релизе.

В этот транш помощи также вошли малокалиберные снаряды калибра 40 мм для автоматических пушек поставленных ранее БМП Stridsfordon 90, камуфляж для бронетранспортеров PBV 302, противотанковые мины, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) RBS 70. Кроме того, Стокгольм передаст каски, зимнее обмундирование, защитные маски для лица и защитное снаряжение для операций в загрязненной среде, учебное оборудование для новобранцев, амуницию для действий на воде.

Помимо этого, новый пакет помощи предусматривает примерно $67,4 млн финансовых вливаний в фонды и другие инициативы в течение 2024 года. В частности, Швеция хочет помочь украинским военным бороться с малыми беспилотниками.

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