Войти

Футбольный клуб «ЦСКА» испытывает финансовые трудности

134
В ЦСКА трудности
В «ЦСКА» испытывает финансовые трудности.
Источник изображения: ЦСКА

Многократный чемпион России футбольный клуб «ЦСКА» традиционно тратит не так много денег на трансферном рынке, как Спартак или «Зенит». Однако этим летом «Армейцы» превзошли сами себя – перед дедлайном оказалось, что у клуба нет денег даже на покупку хотя бы одного футболиста. Однако и без этого армейский клуб считается одним из фаворитов на самые высокие места в турнирной таблице РПЛ. Об этом говорят котировки на самых крупных БК, которые подробно описывает рейтинг казино и букмекерских контор от портала Metaratings.


Этим летом «ЦСКА» стал одной из самых экономных команд на трансферном рынке среди представителей РПЛ. Всего было потрачено менее 2 млн евро – покупка Артема Шуманского обошлась в 1,5 млн евро, а трансфер иранского защитника Риванди стоил всего 100 тысяч евро.


За два с половиной месяца так и не была решена проблема с нападающим и опорным полузащитником. Все дело в том, что у «ЦСКА» попросту не нашлось денег на покупку игроков. Об этом сообщил близкий к армейской команде источник, который объяснил это двумя причинами. Первая – у «красно-синих» нет якорного акционера, вторая – у «Армейцев» дефицит бюджета.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 02:59
  • 4458
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.09 00:10
  • 2
Беспилотник «Орион» ВС России уничтожил украинский танк в Курской области с помощью ракеты Х-БПЛА
  • 09.09 20:46
  • 1
Британия намерена продолжить подготовку украинских военных в 2025 году
  • 09.09 20:43
  • 1
Forbes: на Украине разработали собственную высокоточную планирующую авиабомбу
  • 09.09 20:38
  • 1
Европа готовит Украину к следующей войне
  • 09.09 20:01
  • 1
На ВЭФ прозвучало заявление о смене подрядчика по созданию самолета «Байкал»
  • 09.09 18:30
  • 2
ОСК нужны два триллиона рублей
  • 09.09 18:25
  • 3
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 09.09 17:59
  • 1
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 12:37
  • 18
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам