Многократный чемпион России футбольный клуб «ЦСКА» традиционно тратит не так много денег на трансферном рынке, как Спартак или «Зенит». Однако этим летом «Армейцы» превзошли сами себя – перед дедлайном оказалось, что у клуба нет денег даже на покупку хотя бы одного футболиста. Однако и без этого армейский клуб считается одним из фаворитов на самые высокие места в турнирной таблице РПЛ. Об этом говорят котировки на самых крупных БК, которые подробно описывает рейтинг казино и букмекерских контор от портала Metaratings.

Этим летом «ЦСКА» стал одной из самых экономных команд на трансферном рынке среди представителей РПЛ. Всего было потрачено менее 2 млн евро – покупка Артема Шуманского обошлась в 1,5 млн евро, а трансфер иранского защитника Риванди стоил всего 100 тысяч евро.

За два с половиной месяца так и не была решена проблема с нападающим и опорным полузащитником. Все дело в том, что у «ЦСКА» попросту не нашлось денег на покупку игроков. Об этом сообщил близкий к армейской команде источник, который объяснил это двумя причинами. Первая – у «красно-синих» нет якорного акционера, вторая – у «Армейцев» дефицит бюджета.