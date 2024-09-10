«ЦСКА» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ

8 сентября 2024 года состоялся матч очередного тура Континентальной Хоккейной Лиги между «ЦСКА» и «Адмиралом». Столичные «Армейцы» не самым лучшим образом стартовали в новом розыгрыше турнира, поэтому поединок с дальневосточным коллективом был отличным шансом порадовать огромную армию фанатов. Продлить победную серию столичный коллектив может в предстоящей встрече против «Сибири» в Москве. Используя промокод тенниси на портале Metaratings, любой желающий сможет сделать бесплатный прогноз на исход противостояния.

Начался новый сезон для «ЦСКА» со столичного дерби против Спартака. «Армейцы» первыми открыли счет в той встрече, но полностью провалили заключительный период и потерпели поражение со счетом 2:4. Во втором туре «красно-синие» вернулись на «ЦСКА Арену» и встретились с «Адмиралом».

Дальневосточная команда приятно удивила на старте матча, первой забросила шайбу, но «ЦСКА» моментально вернулся в игру и поразил ворота соперника три раза подряд. Авторами голов стали Абрамов, Соркин и Исхаков. В дальнейшем «Армейцы» довели дело разгрома, еще трижды огорчив голкипера гостей. По итогу армейский клуб одержал более чем уверенную победу со счетом 6:2.