Эксперт: у Агентства космического развития США начались проблемы с поставщиками

Частные космические подрядчики от оборонки не справляются с амбициями Пентагона, а развернутая Вашингтоном торговая война с Китаем имеет, судя по всему, свои негативные последствия и для национальной космической отрасли США, отметил военный эксперт Александр Степанов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Агентство космического развития США (SDA) испытывает проблемы с поставщиками. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

"По планам командования Космических сил США с сентября этого года должен был стартовать 10-месячный цикл регулярных запусков в рамках программы по выводу на низкую околоземную орбиту группировки из 1 000 спутников к 2026 году. Однако частные космические подрядчики от оборонки не справляются с амбициями Пентагона, а развернутая Вашингтоном торговая война с Китаем имеет, судя по всему, свои негативные последствия и для национальной космической отрасли США", - сказал он.

Он напомнил, что по заявлению директора агентства Дерека Турнера планы по запуску следующего этапа развертывания спутниковой группировки на околоземной орбите проекта "Транш-1" приостановлены из-за задержек поставки необходимых комплектующих. "Спутники данного проекта являются частью расширяющейся космической архитектуры SDA, которая по итоговому замыслу будет включать тысячи космических аппаратов космического контура СПРН, работающих с низкой околоземной орбиты, примерно в 2000 км над экватором", - добавил он.

По мнению Степанова, задержки в первую очередь связаны с финансовыми затруднениями отдельных подрядчиков, например, филиала немецкой компании Mynaric - они специализируются на поставках оптических терминалов для лазерной спутниковой связи. Сами терминалы, пояснил эксперт, способны обеспечивать более быструю передачу данных между космическими аппаратами и на земные станции, чем традиционные каналы связи. Компания же должна произвести тысячи терминалов для оснащения группировки и центров управления.

Торговая война и лазерные терминалы

В апреле 2023 года был запущен нулевой этап программы, к февралю 2024 на орбиту было выведено только 27 аппаратов, отметил Степанов. Цикл столкнулся с почти полугодовой задержкой из-за проблем поставками комплектующих, якобы вызванных последствиями пандемии. "На деле это эхо торговой войны с Китаем, компании которого производят существенную долю компонентной базы для американской промышленности, в том числе и для космической. Однако имеет место и прямое государственное вмешательство со стороны США в процессы на данном рынке", - подчеркнул Степанов.

По его словам, еще в 2020 году Mynaric планировала запустить первый лазерный терминал на борту китайского корабля. Однако под давлением Вашингтона получила уведомление от Германии о запрете экспорта данной технологии в Китай. "США уже тогда начали выстраивать заградительный контур для космических технологий, не выпуская их за пределы стран НАТО. Естественно, сами производители начали терять серьезный рынок, как в Китае, так и странах Глобального юга в целом, неся финансовые убытки из-за упущенной потенциальной выгоды", - пояснил эксперт.

"Перехват американцами управления над технологиями в космической отрасли прежде всего направлен на расширение военного потенциала Пентагона на орбите", - указал он. При этом вместо потенциальных потребителей Агентство космического развития США лоббирует контракты с ключевыми игроками рынка York Space Systems и Lockheed Martin - а те активно поглощают технологии западного частного сектора в космической сфере. "Но как мы видим, эти подрядчики не всегда справляются с объемом отраслевых заказов и часто срывают сроки", - подытожил Степанов.