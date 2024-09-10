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Военное обозрение

Минобороны Финляндии: в будущем стране могут потребоваться сотни новых профессиональных военных

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Источник изображения: topwar.ru

Некогда нейтральная Финляндия после вступления в НАТО продолжает наращивать свой боевой потенциал. Наряду со срочным призывом, страна планирует в будущем увеличить и набор профессиональных военных.

Так, по мнению начальника канцелярии финского военного ведомства Эсы Пулккинена, слова которого приводит издание Yle, в будущем армии могут потребоваться сотни контрактников.

Чиновник отметил, что на данный момент в Силах обороны Финляндии несут службу от 7 до 8 тысяч профессионалов. При этом, как он выразился, и вышеупомянутых дополнительных сотен контрактников армии в будущем может не хватить.

Пулккинен подчеркнул, что окончательное решение по поводу значительного расширения профессиональных войск пока не принято. Вопрос еще находится на рассмотрении.

Однако он напомнил, что его страна теперь является членом Североатлантического альянса, а это значит, что ее вооруженные силы ожидают значительные изменения.

Стоит напомнить, что ранее канцелярия Минобороны Финляндии сообщала о расширении военного бюджета на 2025 год, в котором среди прочего уже «забронированы» средства на 140 новых должностей в Силах обороны.

Также в прошлом месяце появилась информация о том, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду в Финляндии, на границе с Россией.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
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