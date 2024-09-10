«Вопрос поставки истребителей JAS Gripen пока не актуален»: Швеция объявила о выделении Украине 17-го пакета военной помощи

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Швеция продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, правительство страны приняло решение о выделении средств на новый пакет военной помощи. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Шведское военное ведомство приняло решение помочь украинской армии боеприпасами, катерами, переносными зенитными ракетными комплексами, а также различным оборудованием. Кроме того, Стокгольм выделяет Киеву средства на закупку беспилотников и зимнего обмундирования. Общая сумма, выделяемая шведами, равна 4,6 млрд. крон, что в переводе на американские доллары составляет 443,5 млн.

Размер пакета военной поддержки составляет 4,6 млрд крон,

— заявил Йонсон.

По словам министра, это будет уже 17-й пакет военной помощи Украине, причем составленный после консультаций с Киевом. Если подробнее, то шведы передают ВСУ снаряды для танков Stridsvagn 122 (Strv122) — шведской модификации немецких Leopard 2A5, камуфляж для гусеничного БТР Pansarbandvagn 302, шесть десантных ударных катеров Stridsbåt 90, ПЗРК Robot 70, защитные маски и неназванное оборудование. Одновременно выделяются средства на закупку для ВСУ зимней формы и беспилотников. А вот истребители JAS Gripen шведы решили украинцам не давать, в Стокгольме считают, что на данный момент этот вопрос не актуален.