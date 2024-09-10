Приоритетом разговоров были возможность использования поставляемого Киеву странами Запада оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и делегация Конгресса США на встрече, которая прошла 6 сентября в Италии, обсуждали, помимо прочего, вопрос о привлечении ушедших в отставку пилотов истребителей F-16 из стран - членов НАТО к обучению украинских летчиков. Об этом сообщил присутствовавший на этой встрече американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Приоритетом наших разговоров были возможность использования [поставляемого Киеву странами Запада] оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие, говорили про привлечение пилотов F-16 в отставке из стран НАТО, [они] могли бы тренировать боевых летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями [F-16]", - сказал он в эфире украинского национального телемарафона.

Ранее депутат Верховной рады Оксана Савчук информировала, что власти Украины после получения от западных союзников первых F-16 в перспективе могут начать приглашать иностранных пилотов и техников и заключать с ними контракты для управления этими самолетами и для их обслуживания.

4 августа Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу 2024 года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей. При этом уже в конце августа на Украине был уничтожен один F-16.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта, а сами эти истребители будут гореть, как и другая разрекламированная Западом военная техника.