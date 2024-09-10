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ТАСС

Лавров назвал главный аспект в урегулировании по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Это защита прав людей, а не "территориальные размены", отметил министр иностранных дел России

ЭР-РИЯД, 9 сентября. /ТАСС/. Все, кто проявляет интерес к содействию урегулированию на Украине, должны осмыслить, что главным в этом вопросе является защита прав людей, а не "территориальные размены". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Речь идет не о том, где собраться, в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно, потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока вот конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности того, что Саудовская Аравия может стать площадкой для проведения мирной конференции по Украине.

"Мы защищаем людей, и все, кто так или иначе проявляет интерес к тому чтобы содействовать урегулированию, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы", - добавил российский министр.

При этом глава МИД РФ отметил, что по месту и времени переговоров по Украине можно легко договориться, но сначала надо понять, что будет обсуждаться. "Вот когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, которые Запад всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не по этому, когда мы увидим такую готовность, мы, я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи. Но сначала нужно понять что мы будем обсуждать", - подчеркнул Лавров. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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