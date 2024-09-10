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ТАСС

РФ приветствовала инициативу КНР о решении первопричины украинского кризиса

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации

й ЭР-РИЯД, 9 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по урегулированию на Украине, которая предполагает решение первопричин кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Без того, чтобы посмотреть в корень этой проблемы, ничего не получится. И мы в этой связи, конечно, весьма позитивно относимся к известной инициативе председателя Си Цзиньпина, инициативе о глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации. Это в полной мере относится и к украинскому кризису, и, только разобравшись в первопричинах, можно их надежно устранить", - сказал глава МИД РФ. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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