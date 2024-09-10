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В США рассказали о сотрудничестве с Россией по перекрестным полетам на МКС

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Бауэрсокс: США и Россия сотрудничают по перекрестным полетам на МКС

США и Россия сотрудничают по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). Об этом ТАСС рассказал руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кен Бауэрсокс.

Менеджер заметил, что после февраля 2025 года, когда на российском корабле «Союз МС» к МКС отправится астронавт Джонатан Ким, взаимодействие американского космического агентства и госкорпорации «Роскосмос» по перекрестным полетам не прекратится.

По его словам, определенность в перекрестных миссиях появится после решения вопросов с кораблем Starliner, в надежности которого не уверен «Роскосмос». «Мы пока прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов», — сказал руководитель.

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками в двигательной системе корабля.

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