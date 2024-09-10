«Повысит выживаемость истребителя»: США установили на F-16 систему РЭБ IVEWS

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Northrop Grumman ведет работы по интеграции системы радиоэлектронной борьбы AN ALQ-257 IVEWS с истребителем F-16, что призвано значительно повысить его устойчивость на поле боя.

Система IVEWS включает в себя цифровой приемник радиолокационного оповещения нового поколения, усовершенствованный процессор, разработанный специально для систем РЭБ, и мощные передатчики с антеннами, оптимизированными под размеры, вес и требования к мощности истребителя F-16.

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VEWS разрабатывается с той целью, чтобы предоставить F-16 возможности радиоэлектронной борьбы на уровне самолетов пятого поколения, значительно повышая его выживаемость

- отмечается на сайте компании.

Источник изображения: topwar.ru

IVEWS

Как указывается, сверхширокополосная архитектура нового комплекса РЭБ в состоянии обнаруживать, идентифицировать и противодействовать передовым радиочастотным угрозам, включая системы миллиметрового диапазона.

Согласно последней информации, опубликованной разработчиком, комплекс IVEWS успешно установлен на F-16, ведется подготовка к первому полету.

F-16 был принят на вооружение ВВС США в 1978 году. С тех пор модель прошла целый ряд модернизаций. В настоящее время снаряжение истребителя новым комплексом РЭБ является одной из приоритетных задач при реализации программы дальнейшего развития самолета.