Глава МИД Армении: согласовано большинство пунктов армяно-азербайджанского мирного соглашения

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Проект договора о мире между Ереваном и Баку содержит 16 статей. Существует реальный шанс, что он скоро будет подписан.
Об этом заявил на совместном брифинге с коллегой из Люксембурга глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Сейчас армянская сторона ожидает ответа Азербайджана на десятый пакет предложений. По словам Мирзояна, не является секретом, что он содержит полностью согласованные статьи.
- заявил чиновник, добавив, что остальные вопросы являются предметом дальнейших переговоров.
Министр отметил, что согласовано большинство пунктов армяно-азербайджанского мирного соглашения: 13 статей из 16.
- заявил Мирзоян.
Он упомянул, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о 17 статьях мирного договора. Дипломат предположил, что глава армянского правительства имел в виду и преамбулу к соглашению.
Мирзоян сказал, что делимитация границы между Арменией и Азербайджаном основана на положениях декларации, подписанной в 1991 году в Алма-Ате.
Обсуждение мирного договора между Ереваном и Баку началось в 2022 году. Посредниками в данном процессе выступили Россия, Соединенные Штаты и Евросоюз. В мае 2023 года глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах. Это означает полное отсутствие претензий Еревана на Карабах.