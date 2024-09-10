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Глава МИД Армении: согласовано большинство пунктов армяно-азербайджанского мирного соглашения

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Источник изображения: topwar.ru

Проект договора о мире между Ереваном и Баку содержит 16 статей. Существует реальный шанс, что он скоро будет подписан.

Об этом заявил на совместном брифинге с коллегой из Люксембурга глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Сейчас армянская сторона ожидает ответа Азербайджана на десятый пакет предложений. По словам Мирзояна, не является секретом, что он содержит полностью согласованные статьи.

Мы можем подписать уже согласованный текст

- заявил чиновник, добавив, что остальные вопросы являются предметом дальнейших переговоров.

Министр отметил, что согласовано большинство пунктов армяно-азербайджанского мирного соглашения: 13 статей из 16.

13 согласованы полностью, три – частично

- заявил Мирзоян.

Он упомянул, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о 17 статьях мирного договора. Дипломат предположил, что глава армянского правительства имел в виду и преамбулу к соглашению.

Мирзоян сказал, что делимитация границы между Арменией и Азербайджаном основана на положениях декларации, подписанной в 1991 году в Алма-Ате.

Обсуждение мирного договора между Ереваном и Баку началось в 2022 году. Посредниками в данном процессе выступили Россия, Соединенные Штаты и Евросоюз. В мае 2023 года глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах. Это означает полное отсутствие претензий Еревана на Карабах.

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