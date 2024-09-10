СМИ: Орбан готовит новое мероприятие по мирной инициативе по Украине

Премьер-министр Венгрии не привел никаких подробностей

БУДАПЕШТ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит новое "впечатляющее" мероприятие в сентябре в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил портал телеканала ATV.

По его информации, на мероприятии 8 сентября Орбан сказал журналистам, что "мирная миссия продолжается", премьер "работал над ней летом" и намекнул, что в сентябре состоится "впечатляющее" мероприятие. Однако, отметил портал, никаких подробностей предстоящего события Орбан не привел.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Позднее премьер побывал в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Обсуждение в столицах России и КНР потенциальных мирных инициатив без учета мнения Брюсселя вызвало взрыв возмущения в руководстве ЕС. Там сочли, что Венгрия подрывает европейское единство и курс сообщества на максимально высокий уровень поддержки Украины.