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ТАСС

США одобрили пять поставок кассетных боеприпасов Украине в 2023-2024 годах

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Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года
Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

Согласно соответствующему докладу коалиции Cluster Munition Monitor, в 2023 году в мире из-за таких боеприпасов погибли или получили ранения 219 человек

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Коалиция по кассетным боеприпасам (CMC), добивающаяся запрета этого вида оружия, пришла к выводу, что США с июля 2023 года по апрель 2024 года одобрили пять поставок кассетных боеприпасов Киеву. Эти данные приведены в ежегодном докладе коалиции Cluster Munition Monitor.

"В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент США Джо Байден одобрил пять поставок на Украину американских кассетных боеприпасов, доставляемых артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и баллистическими ракетами", - говорится в докладе. Его авторы отметили, что "Украина могла приобрести кассетные боеприпасы из других стран в этот период", хотя "сообщения о таких поставках были опровергнуты заинтересованными странами".

Согласно докладу, в 2023 году в мире из-за кассетных боеприпасов погибли или получили ранения 219 человек. Число жертв в 2023 году "значительно снизилось по сравнению с рекордным ростом предыдущего года, однако фактическое число, вероятно, намного выше, поскольку о многих жертвах не сообщается", считают эксперты. В украинском конфликте в 2023 году "было зарегистрировано более 50 атак с применением кассетных боеприпасов, при этом количество пострадавших не уточняется". В 2023 году сообщения о "новых жертвах кассетных боеприпасов" поступили также из других стран. Речь идет об Азербайджане, Ираке, Йемене, Лаосе, Ливане, Мавритании, Мьянме и Сирии.

Конвенция по кассетным боеприпасам была подписана в декабре 2008 года в норвежском Осло и вступила в действие 1 августа 2010 года - через шесть месяцев после ее ратификации 30 странами. В настоящее время к конвенции присоединились в общей сложности 124 государства. Россия, США и Украина не являются ее участниками. 

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Азербайджан
Ирак
Йемен
Лаос
Ливан
Мавритания
Мьянма
Норвегия
Россия
Сирия
США
Украина
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