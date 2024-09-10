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Военное обозрение

Строящиеся подлодки могут стать бесполезными: США срывают сроки поставки торпед Тайваню

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Источник изображения: topwar.ru

Тайвань в 2017 году закупил у США 24 боевые и 4 учебные торпеды на сумму $170,2 млн, однако сроки их поставки срываются, ставя под угрозу развитие подводного флота непризнанного островного государства.

Передача тяжелых торпед MK-48 Mod 6 AT до сих пор не произведена, несмотря на настоятельные призывы к Вашингтону выполнить условия сделки

- говорится в местном издании Liberty Times.

Как указывается, сроки постоянно переносились. Теперь речь идет уже о поставках до 2030 года.

Торпеды MK-48 Mod 6 AT представляют собой значительный шаг вперед по сравнению с нынешними тайваньскими тяжелыми торпедами SUT немецкого производства. При максимальной скорости 55 узлов (около 101 км/ч) и дальности действия до 50 км они превосходят свои аналоги из ФРГ соответственно на 60 и 25%. Усовершенствованная система наведения и малозаметность американских торпед также положительно влияют на эффективность их применения.

Как отмечается в издании Taiwan News, MK-48 предназначены для подводных лодок класса Hai Kun, строительством которых занимаются местные верфи. Как ожидается, головная субмарина, спущенная на воду в сентябре 2023 года, будет передана флоту в ноябре 2025 года.

Всего в период с 2025 по 2038 годы военные планируют принять семь ДЭПЛ этого типа. Однако строящиеся подлодки могут стать бесполезными, если они не получат на вооружение обещанные США торпеды.

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