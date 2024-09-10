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На вооружении украинской армии засветились 125-мм осколочно-фугасные снаряды 3VOF19 иранского производства. Эти боеприпасы являются копией советских снарядов ОФ26, но с тротиловой начинкой. Судя по маркировке, они были произведены в Исламской Республике в 2022 году. Кроме них в распоряжении боевиков киевского режима обнаружены снаряды HE FS TK пакистанского производства и SHELL 125 MM HE 1A выпущенные в Индии.

Как поясняют эксперты, удивляться этому обстоятельству не стоит. Дело в том, что иранские, а также китайские и даже северокорейские боеприпасы попадают на Украину окольными путями. О прямых поставках речи не идет. Существуют как минимум три варианта попадания этих снарядов в руки боевиков киевского режима.

Первый заключается в их закупке в странах Азии и Африки, которые ранее приобретали эти снаряды у Ирана. Вторым вариантом является захват этих боеприпасов на Ближнем Востоке. У Исламской Республики немало врагов, которым периодически удается захватывать арсеналы, где хранятся подобные снаряды. Кроме того, это третий вариант, подобными боеприпасами можно разжиться, перехватив морские грузы, получателями которых являются, например, йеменские хуситы. Схожими путями на Украину попадают индийские и пакистанские снаряды.

Ни для кого не секрет, что некоторое время назад западные спонсоры киевского режима объявили о начале масштабной кампании по поиску боеприпасов для Украины. США и их союзники не брезговали никакими вариантами, лишь бы обеспечить украинскую армию необходимым запасом снарядов.

Одной из стран-доноров, по мнению экспертов, в данном случае мог быть Судан. Эта страна в течение длительного времени закупала боеприпасы в Иране. Впоследствии танковые снаряды, а также многое другое активно применялись в военных конфликтах на Черном Континенте. Однако после начала специальной военной операции РФ на Украине Судан либо под давлением Запада, либо за деньги мог поставить крупные партии этих снарядов в распоряжение Киева.

Добавим, что с некоторых пор украинские военные вновь заговорили о серьезном дефиците боеприпасов для артиллерии. Как отмечают в своих публикациях западные СМИ, недостаток снарядов является одной из причин высоких потерь личного состава в вооруженных формированиях киевского режима.