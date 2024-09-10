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ЦАМТО

Компания Boeing предлагает вертолеты CH-47 "Чинук" ВС Польши

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 9 сентября. Компания Boeing предлагает Польше тяжелые транспортные вертолеты CH-47 "Чинук". Об этом стало известно в рамках проведения Международной оборонной выставки MSPO-2024 в Кельце.

Как заявил старший директор Boeing по развитию бизнеса в Европе и Америке Тим Флуд, покупка "Чинук" принесет Польше дополнительные выгоды за счет создания новых рабочих мест, экономического роста и большей автономности для польской оборонной промышленности.

Как отметил руководитель подразделения систем вертикального взлета Адам Ходжес, комбинация вертолетов "Апач" и "Чинук" обеспечивает большую эффективность проведения операций и возможность выполнять более широкий спектр задач. Эксплуатация "Чинук" в тандеме с недавно заказанными ВС Польши "Апач" повысит боеспособность вооруженных сил благодаря их взаимодополняющим возможностям.

CH-47F Блок.2 представляет собой дальнейшее развитие линейки "Чинук", разработанной с учетом современных требований к перевозке тяжелых грузов и эксплуатации в экстремальных условиях. Усовершенствования коснулись улучшения характеристик, гибкости применения и живучести вертолета. В число усовершенствований "Чинук" версии Блок.2, в частности, входят новая трансмиссия, увеличение емкости топливных баков, усовершенствование электрических систем, модернизация планера.

На текущий момент более 950 вертолетов "Чинук" состоят на вооружении в 20 странах мира. Очередным, 21-м заказчиком вертолета и 9-й страной НАТО, выбравшей CH-47 в качестве тяжелого транспортного вертолета, стала Германия.

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