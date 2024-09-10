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Военное обозрение

«Будут противостоять беспилотникам своей мобильностью»: генерал французского штаба настаивает на сохранении ВДВ

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Источник изображения: topwar.ru

В 2016 году Институт исследования современных войн, связанный с военной академией Вест-Пойнт, опубликовал статью с категоричным выводом: массированные воздушно-десантные операции остались в прошлом. Аргументация сводилась к тому, что «впечатляющее повышение точности систем ПВО значительно снизило живучесть авиации», в связи с чем преимущества десантирования «затмеваются потенциальными стратегическими потерями».

Как указывается в издании Zone Militaire, война на Украине подлила масла в огонь: единственным крупномасштабным маневром вертикального охвата, предпринятым ВДВ РФ, стал штурм аэропорта Гостомель с целью создания плацдарма под Киевом.

Такого рода наступления можно было ожидать, учитывая, с одной стороны, давнюю тягу российской армии к десантированию, а с другой - географию поля боя: цель расположена менее чем в 100 км от целевой зоны

- отмечал в марте 2022 года Фонд стратегических исследований.

Однако с тех пор боевые действия на Украине приняли форму войны на истощение и позиционных сражений с массированным применением огня с закрытых или удаленных позиций.

Как отмечается, в последние годы французская армия провела несколько десантных операций. Правда проходили они в Сахеле, военная ситуация в котором не сравнима с Украиной, и в Эстонии в рамках учений.

Некоторые лица, наблюдая за текущими конфликтами, делают вывод, что легкие по своей природе парашютно-десантные войска устаревают

- заявил генерал Пьер Шилль, начальник штаба сухопутных войск.

По его словам, 11-я парашютно-десантная бригада ВС Франции, «состоящая из подразделений, демонстрирующих маневренность и способность к тактической автономии, в состоянии противостоять сверхлетальности дронов и артиллерии своей мобильностью и возможностью адаптироваться».

Они [ВДВ] являются источником молниеносной реакции, способной превзойти демонстрируемый на Украине подавляющий огонь [противника], который блокирует проведение тактических операций

- полагает французский генерал, настаивая на сохранении этого рода войск.

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