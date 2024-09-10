В Кремле не видят предпосылок для мирного урегулирования на Украине

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Предпосылки мирного урегулирования на Украине пока не просматриваются, в Кремле не видят заявлений по этому поводу со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются", - сказал он журналистам, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что сейчас подходящий момент для мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует коллективным Западом", - сказал представитель Кремля.